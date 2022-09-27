Maria Martskaya　烏國網紅 D奶好鬼正

烏克蘭係一個盛產索女嘅地方，淨係睇吓佢哋派出去參加藝術體操同韻律泳嘅選手，相信大家都會認同筆者嘅觀感，之但係印象中嘅烏國女郎，通常係金髮白皮膚，估唔到都可以搵到Maria Martskaya呢類火辣極品，難怪有本事成為網紅啦！

辣度十足

喺現今網絡發達嘅世界，唔少性感迷人嘅女生都有經營社交平台，鋪吓相、放吓片，一嚟騷吓哥利，二嚟可以提升人氣，話唔定幫到自己搵到商機、贊助，甚至老細，於是漸漸衍生網紅呢種職業。對於男士嚟講，網紅嘅興起絕對係好事，起碼有大量靚相養吓眼，仲有機會見識到唔同國度嘅美女。好似嚟自烏克蘭嘅Maria Martskaya，就係因為喺社交平台分享性感自拍，逐漸變成萬人迷，男粉絲遍布世界。

可能係睇得體操比賽多，印象中嘅烏國女郎好多時都係金髮白皮膚，身材略為瘦削，直白啲講即係貧乳，偏偏Maria Martskaya畀到大家嘅感覺截然不同，除咗肌膚好有陽光氣息，身材仲要係前凸後趷，辣度十足。究竟佢嘅身材有幾正？173公分嘅身高，加埋34D-24-35嘅三圍，數值上相當亮眼，而且睇過佢嘅泳衣相，你會發覺所謂D Cup一啲都唔準確，依筆者目測，呢對車頭燈起碼有DDD囉！

性格好動

樣靚身材正嘅Maria Martskaya，本身就足以成為唔少男士心目中嘅女神，加埋平日鍾意着比堅尼自拍，兼且識得擺甫士，令一對豪乳呼之欲出，展露出誘人嘅深溝。正正因為阿妹喺社交網上載大量睇到男士流晒口水嘅泳衣相，令佢嘅IG帳號獲得超過40萬人追蹤，如果計埋佢個IG副帳號嗰30萬Followers，佢嘅粉絲量高達70萬，真係唔講得笑！

講開又講，身為超人氣網紅嘅佢，早年並非行性感路線，反而係以分享旅遊資訊為主，而事情嘅轉捩點就要講到2019年。本身鍾意到東南亞旅行嘅佢，受到疫情影響，無辦法周圍去，惟有留喺屋企做運動，順便拍啲片分享吓Keep Fit心得，但由於依家啲運動服好鬼Sexy，唔少人都被佢嘅火辣身材吸引，於是喺網絡上紅起嚟，亦令佢決心走性感路線。早前佢喺社交平台發文，話自己好掛住峇里島嘅海灘，希望佢好快能夠再去到，順便影多幾張性感相益吓網友。