司儀選拔大賽︱鄭裕玲驚喜：真係臥虎藏龍

藝人鄭裕玲（嘟姐）、林盛斌（Bob）和陸浩明今晚（27日）在無綫電視城主持《傳承.狂歡55:全能司儀選拔大賽2022》，鄭丹瑞和森美等擔任嘉賓評判，參賽的藝人有新有舊，包括：蔡國威、鞏姿希、吳紫韻、梁菁琳、黃建東和王鎮泉等角逐，最後比賽勝出的兩位將會升呢成為今年台慶司儀一分子。

嘟姐覺得無綫真的臥虎藏龍，是次比賽是讓同事發揮所長的好機會，對於參賽的同事，由最新3、4年，到做了20多年都有，感覺新鮮甚有驚喜，望成為司儀界的新力軍，Bob說：「做台慶司儀係每個做主持的夢想，頭先睇比賽過程真係好難，唔係咁簡單，如果我做會點呢？之前初賽，由輪選到面試，佢哋過咗好多關，今晚嚟到決賽，入到最後五強真係好勁！」嘟姐表示辛苦Bob為節目初賽拍到凌晨，陸浩明就笑言：「我哋都有壓力，擔心選出兩個取代咗我同Bob。」Bob也笑言：「台慶我哋冇份喇！」問到嘟姐是否見到自己的接班人？她說：「所有都係接班人，應該薪火相傳嘅！（睇好邊個？）要睇埋第4集先，唔點名得，比賽要公平。」

Bob在昨日「55周年台慶亮燈儀式暨記者會」抽中金豬錢罌，他透露裏面有港幣888元，他大講有味笑話說：「返屋企冇扑豬，扑第二啲嘢，扑傻瓜。」他將金豬放在床頭，跟其他金元寶放在一起，希望有助吸引好運及好精神：「希望好似嘟姐吸引過千萬廣告返嚟，畀啲蟲草食吓。」嘟姐笑言要問問蟲草大王。

蔡國威和鞏姿希雙雙進身十強作決賽戰，蔡國威透露自己入行26年，揚言應該是全場最老、資歷最深一位參賽者，故感覺壓力，他說：「因為個個都將你睇高一線，覺得你應該做到，不過稍一不慎，可能會扣好多分，擔心可能會影響到合作開嘅客戶對你睇法，今次好似攞自己嚟搏一鋪，希望買大開大，買細開細啦。」Krystl就自認不怕死及無包袱，屬於資歷最淺一批，故冇壓力，認為其他人較她優秀好正常。蔡國威即問：「你應該冇睇過我做節目？」她反應快，秒回有看他主持六合彩攪珠。

蔡國威稱自己一直對做司儀感興趣，之前在舊公司主要做主持，來到TVB就轉做戲劇，自言貪心希望兩邊能兼顧，才參加賽事。他笑言參賽期間被新人欺負：「我覺得佢哋9個蝦我，我唔會恰人，畀新人恰。」

Krystl稱今晚見到森美感到有點怕醜，直言好欣賞森美，讚他風趣幽默及學識廣博，稱影大合照時，森美站在她身邊也感怕醜，蔡國威笑言：「搞到你心卜卜跳？」Krystl稱在化妝間化妝時，森美竟然留到她頸位有紅印，由於她心情緊張，不經意𢱑頸鏈，問到是否森美指她補妝？她即否認：「係化妝師幫我補。」

提到是次比賽勝出的2位將會擔任今年台慶司儀，蔡國威直言恨做台慶，認為機會千載難逢：「曾志偉好想畀每個藝人一個機會，畀觀眾認識大家才能和才藝，自己一定要爭取，希望打開司儀條路。」而Krystl亦認為參加比賽都想贏，會盡努力。