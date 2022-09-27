街坊街里　尋歡冇避忌

情場殺手，溝女最緊要就手。喺日本AV界就有「近所美女系列」，講男主角嘅隔籬鄰舍有好多慾求不滿嘅索女，只要主動撩吓同佢哋，就可以由街坊街里變成炮友，以後有需要就相約尋歡，冇避忌唔使怕！

快樂三人行

喺HIBINO出品嘅《M奶素顏巨乳人妻是性慾怪物》中，吉根柚莉愛呢位巨乳人妻表面上斯文又賢淑，實際上係色中餓鬼，每日都要捉住老公仔激戰連場滿足慾望。有一日，住喺附近嘅後生仔泰祥因為屋企要裝修，於是嚟到柚莉愛嘅屋企借宿幾晚，愛妹見到呢位小鮮肉幾俊俏又夠健碩，即刻嗒晒糖，更趁對方沖涼時衝埋入去玩鴛鴦浴，而泰祥見到柚莉愛又姣又好波，梗係唔會拒絕啦！後來事情被愛妹嘅老公知道咗，但係佢一啲都唔介意自己戴綠帽，仲叫埋泰祥一齊玩「三人行」，真係估佢唔到！

T-Back誘惑

Moodyz推出嘅《近所人妻的T-back透視出來》，講述乙愛麗絲呢位人妻同老公搬到一幢公寓居住，而阿妹平時最鍾意着T-Back通屋走，估唔到原來鹹濕鄰居吉川大叔一直在偷窺。有一日，吉川借啲意搵阿妹，喺百般哀求加上甜言蜜語下，愛麗絲就畀佢入屋欣賞其美巨尻，而吉川仲忍唔住撫摸一番，搞到阿妹慾火高漲，就係咁同大叔開始第一次偷情喇！之後，愛麗絲仲愛上大叔嘅高超調情技巧，老公一出門口就即刻搵對方尋歡。

簡評

喺現實中真係難有機會遇到咁索嘅女街坊，所以都係欣賞「近所索女系列」滿足幻想喇！今次介紹嘅兩部作品中，本仙最鍾意吉根柚莉愛主演嘅《M奶素顏巨乳人妻是性慾怪物》，原因係愛妹嘅M Cup暴乳相當吸睛，加上佢見到小鮮肉發晒姣嘅表情，真係做得入木三分，而最後嗰場3P混戰更係精彩，令人睇得興奮又刺激呀！