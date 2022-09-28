猛攻台灣幫︱張繼聰首戰金馬影帝　劉雅瑟袁澧林越級爭后

台灣《第59屆金馬獎》昨日（27日）公布入圍名單，影帝、影后候選者不乏香港演員，當中張繼聰成功作出「零的突破」，與林家棟、張孝全等爭稱帝，而劉雅瑟與袁澧林則「越級挑戰」張艾嘉等，希望今屆影后獎座能夠成為囊中物！

本屆金馬獎將於11月19日假台北國父紀念館舉行，共457部電影報名，一如以往競爭激烈。上屆「最佳女配角」王渝萱，昨日偕男演員曾敬驊共同揭曉入圍名單，當中有不少是香港演員，鄭保瑞執導的港產片《智齒》一枝獨秀，角逐「最佳導演」、「最佳男主角」及「最佳女主角」等14項大獎，成為入圍大贏家，緊隨其後是獲13項提名的台灣電影《咒》及《一家子兒咕咕叫》。

林家棟多謝《智齒》

影帝方面，張繼聰憑主演電影《窄路微塵》首度入圍金馬獎「最佳男主角」，惡鬥「金馬常客」林家棟（《智齒》）及張孝全（《罪後真相》）等。近年致力在影壇發展的阿聰，得悉喜訊後回覆：「入咗圍已經係一個肯定，好滿足喇！」至於家棟則說：「要恭喜《智齒》所有被提名嘅朋友，特別要多謝導演鄭保瑞同監製等，係佢哋賦予咗呢個機會畀我，我先有機會去發揮，整個團隊功不可沒，衷心感謝。」

影后則有《智齒》的劉雅瑟與《窄路微塵》的袁澧林兩位「初生之犢」，與《燈火闌珊》的資深女星張艾嘉拗手瓜！現年33歲的劉雅瑟，拍攝《智齒》期間不時與老鼠、曱甴為伴，更一度擔心因污水而感染婦女病，其付出近月接連獲回報，繼於香港電影評論學會及《金像獎》封后後，昨日又勇奪金馬入場券，身在內地與甄子丹拍戲的她，心情興奮可想而知，若成功登上金馬影后寶座，即囊括港、台所有重要電影頒獎禮的大獎，身價與風頭一時無兩！

張艾嘉喜出望外

至於28歲的袁澧林，入圍影后絕對是驚喜，她說：「多謝導演、監製和整個製作團隊，無比激動，但開心完會繼續做好分內事。」張艾嘉則對入圍表示驚訝：「完全沒有想到！」今次是她第10次爭奪影后殊榮，過去曾憑《我的爺爺》及《最愛》當選金馬影后，若今年得獎便是第3度封后。

而鄭保瑞憑《智齒》入圍「最佳導演」，獨力迎戰「台灣幫」柯孟融（《咒》）及詹京霖（《一家子兒咕咕叫》等；《智齒》同時是唯一角逐「最佳劇情片」的香港電影，鹿死誰手仍是未知之數。