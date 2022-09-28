【是日通勝】

農曆九月初三

壬寅年 己酉月 甲申日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：拆卸、掃舍

忌：大事勿用

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：18、24、28、36

幸運顏色：黑、藍

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：或有意外進帳，但不能強求，亦要見好就收。

金牛座：感情關係出現小風波，加強溝通可大步檻過。

雙子座：事業運稍遜，業績跟預期有出入，心情鬱悶。

巨蟹座：有損失金錢的風險，理財宜採取保守策略。

獅子座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

處女座：安守本分，謀事切勿越界，太過高調易惹禍。

天秤座：保持樂觀，多展露笑容，對招引桃花有幫助。

天蠍座：感情出問題，不去正視將引起身邊人反感。

人馬座：謀事要有分寸，輕重不分將會衍生各種麻煩。

山羊座：視力易受損，雙眼不可長時間對住電子屏幕。

水瓶座：幸運指數排首位，處理感情問題游刃有餘。

雙魚座：處理感情問題忌拖泥帶水，否則會小事化大！

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）猴 偏財旺

（跌）虎 士氣差

鼠：人緣運不錯，適合聯誼會友，可望盡興。

牛：桃花運上升，單身者易遇到不錯的對象。

虎：是日沖煞，情緒低落，易因犯錯而破財。

兔：公務繁重，易顧此失彼，讓你焦頭爛額。

龍：樂觀積極，平易近人，可望獲貴人提攜。

蛇：做事得心應手，面對競爭壓力毫無懼色。

馬：腦筋轉數快，利讀書考試，得着不會少。

羊：滿招損，謙受益，被人稱讚勿得意忘形。

猴：橫財就手，抽獎容易中，讓你喜出望外。

雞：容易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

狗：與人相處易發生誤會，提防小人放暗箭。

豬：壓力大，缺乏自信，易受負面情緒困擾。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

窗外景觀風水

在玄學上，景觀也牽動着住所的風水氣運，影響居住者的運勢。再來談談窗外景觀對風水所帶來的影響。

‧窗外對天橋

若天橋呈環抱狀包圍居所，而又與家中有一段距離，財氣便會主動入屋，易得貴人之助，屬大吉。但天橋若過分接近家居，車流亦會造成煞氣，不作吉論。若天橋為反弓形態，家中財氣便會向外流走，而且反弓形天橋亦有如鐮刀劈向住所，等同犯了「鐮刀煞」，主有血光之災。另外，如天橋外形筆直，無論打橫或打直朝向居所，皆作凶論，不利財運。針對以上煞氣，可在窗前放一對石獅子化煞，又或掛上平面鏡反吸財氣。

‧窗外見墳場

如窗外景觀出現個別墓穴，而與居所不太接近，對家宅風水並無大礙。相反，如屬一整個墳場，所能看見的墓碑甚多，多少會帶有陰氣，較難心安理得。如墳墓外形不一，甚至有三尖八角之象，更會形成煞氣，宜長期放下窗簾為佳。亦建議在窗前多栽種植物，增加生氣。家居裝潢也應少用黑色及灰色為主的陰沉設計，有助改善窗外景觀看到的陰氣。