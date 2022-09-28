娛圈單打︱俏臉忽然大崩壞　進化劣化一線差

憑《金秘書為何那樣》紅遍亞洲的南韓女星朴敏英，出道至今一直以「美貌」著稱，劇接劇無停過，非常勤力。惟正在熱播的新劇《月水金火木土》，一張俏臉忽然大崩壞，雙頰凹陷、顴骨凸出有如骷髏頭，髮際線也明顯後退，令人嘩然。卿本佳人，今鋪真係要問句：金秘書為何那樣？

36歲的朴敏英是眾所周知的「後天美人」，她也直認不諱曾經整容，落落大方的態度反而得人喜愛，加上身材姣好，演技出眾，出道至今一直穩佔一線女星之列。今年4月播畢的《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》，朴敏英還是一如以往的俏麗，詎料事隔半年竟然大走樣，過度整容的傳聞由是不脛而走。正如有口痕友話齋：唔通整得太多，啲嘢開始冧？

朴敏英的「進化史」確是令人嘆為觀止，從一個單眼皮、國字臉的女生，進化為明眸皓齒的鵝蛋臉美人。前年她出席時尚雜誌活動，現場照片曝光後，不少網民覺得其「鼻子很奇怪」，疑似整容再升級，但她一於少理；惟今次新劇暴瘦的樣子實在太驚人，嚇煞不少粉絲。

明星靠面口搵食，執靚啲無可厚非，但出得嚟行，預咗要還，為了維持美貌，必然要不斷修補；何況整容就像吸毒，上了癮只會愈整愈多，無法自拔。南韓作為整容大國，有指99% 女星都有在臉上動刀，男星整容同樣普遍，但整容失敗的例子更非鮮見。南韓女藝人Jessi曾在綜藝節目坦言眼睛和鼻子動過刀，更直認隆鼻失敗，自覺像妖怪，悔不當初。其實整容也要適可而止，否則整到阿媽都唔認得，年紀愈大，後遺症愈多。