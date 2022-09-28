菁析九型人︱王賢誌做明燈　從來未貼中過港姐冠軍

《繽FUN星網》全新節目康活健全效逆齡三合一呈獻「菁析九型人」–港姐篇，請來陳芷菁擔任主持。首度參與東網節目的芷菁以港姐師姐身份，跟司儀好友分享港姐經，壓軸一集有跟她同年入行的王賢誌（Vinci），芷菁更會分析對方的九型人格。

曾主持過多屆港姐前哨活動的Vinci自言由細到大都熱衷觀看港姐選舉，小時候會擔定櫈仔等睇，不過，身為明燈的他就從來未貼中過冠軍，他自言：「可能我啲眼光同評判唔同，我好鍾意另類啲，雖然我揀嗰啲未必入到三甲，但都可以去到好後階段，我好記得林漪娸嗰年，我覺得佢好正，覺得佢會贏，但最後係梗頸四。」他又指當年也看好芷菁，芷菁笑言要多謝對方：「因為你睇好我，所以我唔中，唔中先可以即刻有嘢做。」Vinci稱有幾屆港姐比賽特別愛看，甚至會重溫，芷菁誇他堪稱電視資料庫：「其實你係咪應該要做電視台高層？你根本就係一個電視精，話唔定我提議咗即係有人搵你。」Vinci自嘲自己的構思很變態，有可能將整個電視台反轉。

另外，芷菁大爆當年跟Vinci初相識的勁爆對話：「佢走埋嚟同我講，話自己好似我男友（譚耀文）。」Vinci反問對方當時有否被嚇怕或以為他另有所圖：「突然間有個男仔走嚟咁講都幾驚，你有冇誤會我對你有意思？定係你當時已感覺到我唔係直？」芷菁笑言當年不知道Vinci是直是彎，只是從他的眼珠看不到任何愛慕之情。

最後芷菁為Vinci分析九型人格，指出對方屬於第四型–自我型：「你係一個好自我嘅人，好有藝術家嘅思想同埋充滿創意，而你側向第三型–成就型，當你決定咗要做就一定會做到成功，另外，你喺第二型–助人型嘅分數好強，所以你做東華主席嘅時候，你係好稱職。」芷菁根據其九型人格，大膽提議對方可嘗試做港姐選舉的服裝設計師：「你好叻去表達自己嘅優點，無論係髮型定係衫，你對所有嘢都好有要求，所以你每一樣嘢都會做到最好。」

王賢誌髮型：Alan@Ohana