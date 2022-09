BOBM「美食之最大賞」頒獎典禮成功舉辦　為各界帶來指標性的美食指南

【特約報道】由亞洲餐飲廚藝協會(AOC)舉辦的《2022 The best of the best MASTERCHEF「美食之最大賞」頒獎典禮》早於9月6日於灣仔會展舉行,獎項以食材、環境、服務等為專業評審準則,共有193間亞洲人氣餐廳成為本年度入選推介餐廳。

亞洲餐飲廚藝協會始創於2006年,負責統籌推廣旅遊的餐飲節目及廚藝比賽。委員會藉比賽發挖及累積不同餐飲的廚師烹飪秘方及出色餐廳,並公諸於世,故《The best of the best MASTERCHEF》(BOBM)「美食之最大賞」從此誕生。BOBM由AOC於2012年首次推出,並獲得了正面反響,AOC因而每年會接受100多家餐廳的申請,要成為得BOBM推介餐廳,每間後選餐廳必須通過嚴格的評估方,最終才於每年舉行的典禮上宣布合格的參與餐廳,同時表彰其在餐飲行業的傑出表現。

當日出席嘉賓包括立法會議員姚柏良、林筱魯,香港旅遊發展局總幹事程鼎一、澳門特別行政區政府旅遊局(香港代表)總經理莫兆光、職業訓練局中華廚藝學院院長何少娟、香港入境團旅行社協會主席梁耀霖、亞洲餐飲廚藝協會創會主席拿督林和忠爵士及亞洲餐飲廚藝協會主席黎志華等。

今年舉辦的Best of the Best MASTERCHEF「美食之最大賞」頒獎典禮共有“193間”得獎餐廳,特別分為3種類別,除了有以往的“尊貴餐廳大賞Luxury Restaurant ”外,包括潤Rùn, 潮州軒Chao Zhou Xuan等,今年也新增了“火鍋之最大賞Hotpot Restaurant”如大富翁名人火鍋食府Da Fu Weng Cuisine,酒鍋(銅鑼灣)The Drunken Pot(CWB)等與及香港特色風味大賞Taste of Native Restaurant,包括有南北匯Club Sono,南越南咖啡廳NAM VIET NAM CAFÉ等得獎餐廳。

亞洲餐飲廚藝協會創會主席拿督林和忠爵士表示,每年一度的亞洲推介餐廳頒獎典禮中的「美食之最大賞」已成為香港餐飲界的城中盛事,為本地市民及海外、內地遊客提供一個指標性的美食指南,今年更踏入第九年頒發這個獎項了。

而亞洲餐飲廚藝協會主席黎志華致詞表示,亞洲餐飲廚藝協會創會已註冊了「美食之最大賞」,相信日後會用這名義舉辦更多活動,他更分享了評選過程,指出今年共有14位專業評審委員會評審各餐廳的水準,無論是出品還是服務上,都作出了嚴謹的評選,由專業評審選出Top10的餐廳是經過搜羅了很多食評的意見,亦都派了神秘顧客去巡查及試食。因此,選出來的Top10餐廳是實至名歸。

香港旅遊發展局總幹事程鼎一致詞時表示,去年分享了海外和內地旅客最掛念香港的美食,一年過去了,雖然疫情帶來種種挑戰,但在飲食業界的努力下,可以肯定告訴大家,香港飲食依然很吸引,甚至更上一層樓,依然出眾。他更指旅發局在過去兩年沒有停止在外地做宣傳工作,雖然遇上挑戰,但令團隊感到欣慰的是每當來到香港看到多姿多采的美食,媒體及KOL大家都會讚好及正面回響,在這段艱難時間仍然精益求精,製作出更多具創意、高質素的美食,不但成功俘虜了香港人的胃口,更為未來用美食吸引旅客做好充足準備。他希望與餐廳業界攜手合作,用各式各樣的美酒佳餚歡迎遊客,鞏固香港美食天堂的美譽。

《2022 The best of the best MASTERCHEF「美食之最大賞」頒獎典禮》活動在疫情下成功舉辦,既可以凝聚全港的餐飲界,又可以講好香港的故事。典禮上讓大家看到由每間獲獎的小食店成長至連鎖集團,都是香港故事的一個範例,這反映了香港賴以成功的創意和敬業樂業的積極態度。