【轉天氣】雪耳滋潤又養顏

終見秋風初起，正值轉天氣之際，身體容易出現不適，特別是由潮濕的春夏轉至乾燥的秋冬更甚，口乾舌燥、乾咳、喉嚨痛都是常見的秋燥徵狀。處身乾燥的天氣，當然要多喝水及進食滋潤之物，其中性平的雪耳，不但有「平民燕窩」之稱，有助養顏，而且營養豐富之餘卡路里低，用來煲湯更是百搭之選。

【黑木耳雪耳素湯】

材料：白背木耳2塊、雪耳1塊、雪梨2個、紅蘿蔔1根、黑豆30克、黃豆30克、枸杞12克、陳皮1角、無花果3-5枚

做法：

1.把所有材料洗淨，雪耳及白背木耳以清水泡半日至軟身，備用。

2.雪耳把黑色底部剪掉，備用。

3.黑豆於白鑊炒至豆皮裂開備用。

4.把所有材料放入鍋中，加入2,500毫升水，大火煮至水滾，轉小火滾一個半小時。

5.最後下鹽調味即可。

【金銀菜雪耳湯】

材料：金銀菜200克（白菜乾和新鮮白菜）、雪耳2個、馬蹄10粒、豬肉800克、水2公升

做法：

1.把所有材料洗淨，雪耳浸發15至20分鐘，備用。

2.金銀菜去沙、馬蹄去皮、豬肉氽水、浸發好的雪耳撕碎。

3.在煲中倒入2公升水，待水煮沸後放入所有材料，以大火煮15分鐘。

4.然後轉小火煮3小時，最後下鹽調味即可。

【食用注意事項】

在中醫的角度，雪耳性平，有滋陰潤肺、益胃生津的功效，不過同時亦因其有滋補功效，對於感冒人士、體質偏向痰濕、有濕熱的人來說則不適合食用過多。