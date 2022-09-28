【簡潔生活學】轉季時　注意事項

過了「秋分」，晚間終於有點點涼意，也是轉季的時候。每逢轉季，不少人都會出現皮膚過敏，主要是氣溫下降、乾燥等，另外衣服的質料、處理不當也會對皮膚造成刺激，不想出現皮膚過敏，在整理轉季衣服時，之前或之後也要做點工夫。

穿着前須清洗

執拾衣櫃或櫃桶底的衣物，由於塵封已久，衣服必需要先清洗一次，因為內裏藏着眼看不見的塵蟎，牠的排泄物、甚至屍體碎屑等等，均會導致敏感症狀。若然有大量衣服，可分幾次清洗及晾曬，想快捷方便，當然直接幫襯洗衣店好了。

夏天時不少人都喜歡把冬季衣物直接放進真空袋收納，貪其儲物量大又慳位，但當打開真空袋時，衣物傳出陣陣罨味，主要是收藏時未有清洗或晾曬好，衣服的濕氣便會困在袋內，建議改用布袋，之後才放入有蓋收納箱，再加防潮包就萬無一失。

皮革衣物

秋冬又是皮革衣物出動的時候，取出來時竟然發霉了？如果情況不嚴重可以用帶酒精的濕紙巾輕抹，再用乾布抹乾淨，又或使用皮革清潔劑以打圈方式在皮衣或皮革製品上輕拭，直至霉漬及污漬消失，之後放通風地方晾一下，完成後掛在衣架上不要摺疊及被其他衣物壓着，否則很易出現摺痕或裂紋。

毛毛鞋類

女士很喜愛毛毛靴，因為夠保暖，但又因為較焗身，容易孳生細菌真菌，所以每次穿後都要吹乾不要立即放入鞋櫃，否則容易發霉。

衣櫃要透氣

換季後，別把衣服擺得密質質，衣櫃需要通爽有助排濕氣，否則容易孳生霉菌，可以使用防潮防霉產品，並定期更換。還有一些環保防潮方法，例如可以把舊報紙揉成長條，放在衣櫃內幫助吸濕，同樣方法也可用於鞋子內，吸走濕氣，一星期更換一次，保持乾爽衞生。

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