絕密內衣照曝光！關嘉敏宣布加入《愛．回家》

組合Bingo成員關嘉敏（Carman）絕密內衣照曝光！身穿黑色開胸連身內衣的她，大晒34D完美身材，而受無綫力捧，在事業上她同樣拚博，自加盟邵氏年多多期間瘋狂拍戲，兼齣齣兼重頭劇，包括有《破毒強人》、《隱形戰隊》、《你好，我的大夫》、台慶劇《美麗戰場》及《愛．回家之開心速遞》等，連《香港尋情味》主持都撈埋，似乎上位有望。

而周一晚（27號）她首度在高收視劇《愛》以長駐演員身份現身，加入《尋寶圖》扮演美女秘書「洪瑪莉（Mary Hung）」，跟上司熊若水（媽呢空，呂慧儀飾演）撞名，最後要改叫「Heidi」。Carman接受訪問時表示：「好開心可以加入《愛》，因為未拍過喜劇，同埋拍嗰時都感受到歡喜氣氛。（聽聞會有感情線喎？）唔講得，觀眾留意劇情發展啦。」對於在無綫機會多多，可望有機會上位，她直認：「當然恨啦，個個都有上進心，但我係新人演技上有好多進步空間，同上位有好大距離。」

至於拍攝性感內衣照，她稱為相識多年的女攝影師留作紀念，因未有歸期的對方要離港，故作最後一次合作：「我一向走型格路線，佢提議我影輯女性感重啲嘅，呢輯相我都好鍾意，性感得嚟好健康。」