經常坐名車出入　36歲朴敏英被爆搭上神秘富豪

韓劇《金秘書為何那樣》的36歲女星朴敏英今日（28日）被爆料網指正與40歲的神秘富豪姜鍾賢（音譯）相戀逾1年，韓媒指朴敏英經常住名車出入男方位於首爾漢南洞的豪宅，而朴敏英坐的黃色私家車亦被指是男方所送。兩人於8月3日被拍到一起到江原道原州市與男方父母見面，之後又回清潭洞的住所與朴敏英父母見面，證明雙方家人已經認可兩人的情侶關係。

朴敏英去年12月離開本來的事務所Namoo Actors之後，便和Hook事務所簽約，而該事務所正是和姜鍾賢有交情的元英植（音譯）經營的媒體公司的子公司。爆料網又指姜鍾賢是近年突然冒起的富豪，擁有至少6架名車，經調查之後，發現他於2010年與父親做賣手機的生意，在2013年至2014年捲入涉及35億韓圜（約1,954萬港元）的詐騙案，2016年被判入獄2年6個月，緩刑3年及80小時社會服務令，而他又曾在2014年至2015年利用A金融公司的弱點借錢，借得高達422億韓圜（約2.36億港元）的貸款，估計至今未還的貸款至少有120億韓圜（約6,700萬港元）。

他於2020年8月突然拿出230億韓圜（約1.28億港元）的巨額資金，用胞妹姜智妍（音譯）的名字收購3間證券公司，消息指大家一直叫他做Bithumb會長，而他平時用的卡片上就有4間公司的名字，但無論是公司、豪宅、名車或高爾夫球場都不是用他的名字登記，爆料網懷疑他一直是用他人的名字進行交易，亦懷疑其巨額資金的來源。

對於朴敏英被爆與富豪拍拖，Hook事務所指因為朴敏英正在拍攝劇集《月水金火木土》，所以未能立即跟她確認，希望大家諒解。