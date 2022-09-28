重塑復古日系波鞋　大玩街頭時尚風

每個波鞋品牌至少都有一對長盛不衰的經典鞋款型號，不斷加入各種流行元素，再度復刻。日本運動波鞋品牌ASICS今季就推出了可持續的Shigen與Patchwork Pack系列，而日系品牌atmos與New Balance就推出街頭風格的Tokyo Dimension系列。兩者的鞋款都參考了過往品牌的標誌性型號，更加入了創新設計，讓大家更容易搭配服飾。

可持續時尚

近年時尚界的潮流趨勢，都大講可持續再生物料與升級再造，ASICS今季為兩款波鞋JOGGER X81與GEL-SONOMA 15-50改頭換面，前者參考1980年代設計，以灰色鞋面搭配白色ASICS經典虎爪紋，中底採用鏤空緩震設計；而後者旳鞋帶參考了復古越野釘鞋的繩索設計，極具山系時尚感。兩款波鞋由鞋面、鞋帶到吊牌均採用可回收和再生物料。另外，全新推出的Patchwork Pack系列糅合Vintage拼布設計經典鞋款GT-II，循環再用剩餘的生產原料，鞋面設計深炭灰撞色鮮艷橙與軍綠，更特別加入左右腳鴛鴦色設計，穿上顯示與眾不同的個性。

東京街頭風

不少時尚設計的靈感來源是東京街頭風，今次atmos 與 New Balance合作推出聯名系列 Tokyo Dimension，重塑2000年代的經典鞋款 M1906R。此鞋款偏向科技跑鞋的風格，亦以東京建築光影為題設計。鞋面採用了能表現出建築物光影面的灰色網眼，搭配紫色線條Logo，而中底的斑點設計則代表了城市的瀝青地面。鞋款舒適又時尚，能夠輕易搭配不同的時裝。