Gisele都唔及佢！歐洲模特兒90億身家成史上最富有模特兒

國際模特兒出名搵得多，其中巴西前超模Gisele Bundchen就曾經試過連續8年獲國際財經雜誌《福布斯》（Forbes）選為全球最高收入模特兒。不過最近有傳媒統計「史上最富有模特兒排行榜」中，Gisele竟然未能登冠。相反退出模特兒界多年的克羅地亞模特兒Slavica Radić卻以12億美元（約94億港元）身家排榜首位置。令人意外！

現年64歲的Slavica全憑「嫁個有錢人」才成為全球富婆，曾為多位名時裝設計師合作過的她於1982年在一宣傳活動中邂逅一級方程式（F1）行政總裁艾利史東（Bernie Ecclestone），當時女方年僅24歲，而艾利已52歲。雖然年隔28年，但2人打破年齡、語言以及身高隔膜（Slavica身高1米85，艾利身高1米58）而結婚。2人婚後育有兩名女兒，2008年，Slavica申請離婚與艾利結束長達23年的婚姻，她最終獲約7.4億英鎊（約67.78億港元）的巨額「分手費」。據估計，目前她的身家高達12億美元！

不過並非個個都好像Slavica「嫁個有錢人」，例如美國前超模Kathy Ireland就全靠自己成為「模特兒界富婆」！現年59歲的她，於1993年成立自家品牌kathy ireland Worldwide （kiWW），目前她的身家高達5億美元（約39.2億港元）排最富有模特兒第2位。而兩位前超模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）以及Gisele Bundchen就以4億美元（約31.36億港元）身家一同排第3位。此外，一眾現職超模如Adriana Lima、Alessandra Ambrosio、Kendall Jenner、Rosie Huntington-Whiteley以及Hadid姊妹花等都榜上有名，成為「模特兒富婆」！