亞博館睇Show必看！ 食、玩、買快人一步全攻略

【特約報道】亞洲國際博覽館（亞博館）一向舉辦好多精彩活動，隨着入境檢疫措施改為「0+3」，未來更有機會再放寬，相信會有更多國際知名歌手、出色的樂隊陸續在亞博館開演唱會。不過辛辛苦苦搶完飛，之後當然要舒服、方便又快捷地入亞博館欣賞偶像的表演。考慮到各種交通工具，大家又會如何選擇呢？大批Fans專程一大早到場支持偶像，中途要醫肚又點先最精明？東網訪問了多位現場市民，我們一齊來聽下他們的意見啦。

訪問當日，有市民趁假期參加購物節，認為機場快綫限定優惠就正好讓大家可以用較相宜的價錢入亞博館。而另一為了看偶像演唱會而入來的Fans就表示：「我買47元的即日來回車票，搭車時間都好快，唔使半個鐘就到了！」大家果然都好聰明，其實現時無論去亞博館睇Show或是食玩買，大家都可以用「機場快綫47元期間限定優惠*」搭機場快綫，經香港站、九龍站或青衣站即日來回亞博館。在香港站和九龍站轉機鐵可以用活動門票與八達通去特設櫃台換優惠車票，而如果在青衣站上車就直接用八達通嘟入閘，操作零難度！

*香港站和九龍站乘客需要於入閘前，前往機場快綫香港站或九龍站之特設櫃台（位於L2層「往機場/博覽館」入閘大堂），憑活動證明及八達通即可以$47換購優惠車票。至於從其他港鐵站出發的乘客，只要乘港鐵至青衣站轉乘機場快綫，使用同一張八達通即日往返市區與博覽館站，並於博覽館逗留超過1小時或以上（以博覽館站出閘至回程入閘時間計算），即可享即日來回$47優惠，兼享免費港鐵接駁。

相信各位Fans都知道10月1至2日有未來音樂祭，到時有多位風格鮮明歌手獻唱，如RubberBand、王菀之、陳蕾、Tyson Yoshi、衞蘭等。更有歌手與樂隊的驚喜Crossover，現場氣氛一定High到爆。另外大家睇show之前，記得不要錯過入面的特色餐廳，食飽先有力嗌爆亞博館！小記私心推介喜愛中菜的朋友一定要試主打高級中菜的澐 ‧ NUVA，餐廳除了有多款精美廣東菜與創意手工菜之外，更可享受無敵大海景。而西餐就要試由專業餐飲團隊坐鎮的Arena Kitchen，高質多國菜搭配現代化的餐廳風格讓人放鬆。

作為一個精明的消費者一定要下載AsiaWorld-Expo app，再登記做會員就可以用八折價錢享用三間指定餐廳的佳餚。還可以全日使用公共空間免費Wi-Fi，解決大家數據不夠用的情況。另外，在App上面還有不同的會員獨家活動，例如會員限定抽獎、獨家打卡位同第一手活動資訊等。有這麼多優惠和活動，記住分享俾親朋好友，去逛展、睇show都可以捕捉所有優惠，早著先機！