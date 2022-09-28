融入大自然　「樹」立新型別墅

無論豪宅、別墅，抑或度假村，十居其九均遠離煩囂，皆因坐擁大自然美景，總是給人帶來舒適暢快的體驗。問題是，在一片綠色環境中，硬加一堆石屎建築，感覺突兀，又有破壞生態之嫌，於是許多建築師絞盡腦汁，試圖為這類融入自然世界的生活空間樹立新格調。正如出自古巴建築事務所Veliz Arquitecto的一系列設計概念，造型獨特之餘，還要跟周邊環境融為一體，可謂別樹一格。

【林中筲箕——Seed Cabin】

外貌令人聯想起筲箕的「Seed Cabin」，以模塊組合而成，內部沒有刻意分區，配合開放式設計，巧妙地與自然相連，看似融為一體。根據Veliz Arquitecto的構想，它是建於山石之上，給住客帶來有趣的體驗，因此每次進出，均要穿越小徑及山丘，讓人與自然之間產生互動。選材方面，「Seed Cabin」用上混凝土、木材、織物、玻璃等材料，外殼以木質打造，呈波浪似的線條極具美感，鏤空部分則以玻璃飾面，方便引入自然光，令空間變得更開揚。值得一提，內部布局簡樸，沒有甚麼電子設備，只配備一個浴缸、兩個梳妝台和一張舒適的床，讓人可心無雜念地享受林中風光。

【鳥巢酒店——The nests cabins】

築於粗直樹幹上的「The nests cabins」，由多個「鳥巢」組成，可說是把樹屋構想發揮到極致。「鳥巢」之間以木製懸索橋和張緊器相互連接，貌似洋葱的核心部分設有前庭和觀景餐廳，向外延伸的鵝蛋形鳥巢則為客房，設計開揚，主要以白色的簾子作間隔，內部布置簡樸，自然氣息滿瀉。

【峭壁巨繭——Cabins On The Mountain】

專為登山及大自然愛好者設計的「Cabins On The Mountain」，是一幢幢貌似巨型蟲繭的小木屋，計劃建於巨石峭壁之上，以便住客可以飽覽周邊山谷的壯麗景觀。小屋採用開放式設計，內有臥室和浴室，裝飾非常質樸，帶有裸露的木材飾面、織物和一系列自然紋理。最大特色是小屋前方附設露台，坐在上面的吊床觀星賞夕陽，分外寫意。