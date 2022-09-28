新派真無線耳機　聲色俱全

最近耳機界被Airpods Pro 2搶晒風頭，但其實坊間仲有好多新選擇，功能各有色，即睇即下推介！

名廠調音

HUAWEI FreeBuds Pro 2採用超感知原聲雙單元系統及數碼雙分頻技術，高低音單元互不干擾，能覆蓋14Hz至48kHz的廣闊音域。由名廠Devialet共同設計及聯合調音的它獲HWA及Hi-Res雙金標認證，帶來純淨音色的同時減低延遲及音質損耗。新版智能主動降噪技術2.0的降噪深度較上代提升15%，另備有三重自動適應聽感技術，可因應耳道結構，自動將音效作出個人化調整。其他特點包括IP54防濺水及30小時續航力。

超長續航

soundcore Space A40真無線耳機主打全天候電池續航力， 單次充電提供10小時聆聽時間，配合充電盒更提供50小時，續航力完勝大部分同類耳機。內置10mm雙層振膜單元採用金屬陶瓷物料，呈現三頻平衡的音色，用戶仲可透過專用《HearID Sound》程式自訂音效配置。另外，噪音感應麥克風能減少98%噪音，並能即時分析環境聲音，繼而調整降噪強度。隨機配備5種大小的矽膠耳塞，帶來穩定舒適的佩戴感覺。

自動續播

Jabra Elite 5搭載6mm單元及Qualcomm apt Audio技術，先天音色具有保證，並與Spotfiy合作提供Spotify Tap Playback功能，讓用家在耳機續播其他裝置聆聽中的音樂，十分方便！另提供混合式降噪技術，透過反饋式麥克風及前饋式麥克風來消除噪音。在啟動ANC模式的情況下，耳機可使用7小時，配合充電盒長達28小時。特別一提，它還具有IP55防水防塵能力，適合全天候使用。

多式耳套

Bose QUIETCOMFORT Earbuds II體積比上代減小約三分之一，單邊重量不到7g，隨盒Fit Kit適耳套裝更有多款穩固環和耳套，帶來9種組合方式，以應付不同耳朵需要。內置CustomTune技術針對耳道進行反射測算，隨即打造專屬聽覺效果及過濾高頻噪音。擁有6小時電池續航時間，充電盒再提供額外三次滿電，並可在20分鐘內充出2小時播放電量。