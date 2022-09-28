張翰陷性騷擾風波　容祖兒孖渣男做CP嚇壞網友

天后容祖兒有份參演嘅內地綜藝節目《牧野家族》就快播完，當中一齊演出嘅內地演員張翰最近就一身蟻，因喺主演兼編劇嘅新劇《東八區的先生們》入面對女主角毛手毛腳，包括胸襲、扯Bra帶等，新劇最終被下架。不過祖兒同張翰喺《牧》入面就湊做「一對」做幕前CP，最新一集入面，祖兒更加同張翰有多次肢體接觸，嚇到網友急急嗌祖兒要同對方保持距離！

節目入面，藝人們要互相做「秘密守護者」，即係要佢哋偷偷做任務為對方好，當中張翰守護祖兒，對佢照顧有加又伴隨左右，去到公報守護者身份時，祖兒毫不猶豫就寫咗張翰個名：「他今天很刻意地，讓我不知道他在守護我，但是我感受到了種種的愛，這種反向的，就是那種因愛成恨的感覺，而且他最後送了我一個恐龍蛋，我就覺得是他。」雖然張翰試圖辯駁唔係自己，反而令祖兒更加冧，一臉笑意咁望住張翰講：「你承認嗎？I do.」而張翰就冇再掩飾，話「她已經猜對了」之後祖兒邊望張翰、邊伸手摸佢塊臉，直言：「你其實好純真呢！你好可愛。」

見到二人一連串親密舉動後，網友都好鬼投入，當正佢哋真係拍緊拖咁，紛紛留言狂問「祖兒你看他新劇沒？」、「快鬆開天后的手！」、「祖兒、快逃！」等，明顯唔睇好二人組CP。