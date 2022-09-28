Twins相隔兩年在港「合體」　阿嬌激減30磅隨時Ready拍拖

組合Twins相隔超過兩年，再次在港「合體」！蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）今日（28日）以「白色閨蜜裝」到中環出席活動，二人狀態大勇，阿嬌更成功收身激減超過30磅，引來大批記者到場採訪，場面墟冚。

阿嬌近年在內地「落地生根」，因接了不少工作下月將再次北上的她說：「我想令自己安定啲，所以喺上面養咗兩隻貓，返去要照顧佢哋。（今次踏入香港機場感覺係點？）喺度認親認戚，見到圈中嘅前輩戴晒口罩，所以要估佢係邊個，嗰種感覺既熟悉又陌生。（驚唔驚太靚又過唔到關？）唔會囉，嗰次太過騎呢，係驚畀佢阻住轉機，好彩最後趕得切。」

談到花了半年時間回復苗條身形，阿Sa在旁打趣「係佢10年以來最巔峰狀態」，身為當事人的阿嬌開心表示：「依家係健康嘅，唔需要刻意去keep。（咪要換過晒啲衫？）呢樣每年都會換。（最辛苦係邊個階段？）咪就係身邊個個喺度食嘢囉，當時拍緊節目啲拍檔好似吳謹言同王心凌咁，不停喺度叫嘢食，佢哋食量好大，自己要好忍得。（係咪多咗追求者？）冇囉，呢樣嘢唔會留意唔到嘅。（已經做好心理準備接受新戀情？ ）可以嘅。」

問到阿Sa會否為阿嬌物色理想男友，她笑答：「有都介紹咗啦，剩番落嚟嘅就知咩事啦。（你之前北上，點同男友維繫？）又OK喎，佢上嚟探咗我一次。」阿嬌則踢爆二人日日視訊，認真sweet爆。阿Sa則透露：「下個月我都會再北上，但之後都唔會stay咁耐喇，咪來來回回囉，依家隔離都係10日，濕濕碎啦。」

對於有傳明年舉行演唱會，她們承認正在籌劃中。至於會否邀請張致恒任嘉賓，阿Sa「嬲爆」回答：「佢都唔係我哋公司，唔講佢喇。（係唔係同公司嘅都會爭住嚟，等你哋揀嘉賓？）咁大牌？又唔係我哋嘅風格，其實最大嘅煩惱係揀歌，驚唱唔晒經典歌，歌迷會𠝹櫈。」至於二人有份演出的內地節目《星星的約定》突然停播，她們表示：「唔係腰斬，而係想重新剪輯，好快會復播。（唔係有份亮相嘅胡彥斌出事？）我哋冇聽聞，唔淸楚不過佢份人幾好。」