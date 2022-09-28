美食美酒配對　滋味雙倍提升

無論是嘗味菜單，又或是到親民小店，甚至在家食飯，吃飯時偶然都想來杯酒拼配一番，近日無論高級中菜、惹味德國菜，又或是時令的日菜，都有提供不同種類美酒Pairing，各位愛酒之人又有口福了。

花園歎啤酒

每年10月本地都有舉行啤酒節，香港美利酒店Cotton Tree Terrace由現時至10月8日逢星期三及六晚上化身成戶外德式啤酒花園，客人可大啖德國烤豬手、德國香腸拼盤、凍肉拼盤等美食，同時間，餐廳和本地頖釀啤酒廠Gweilo Brewery 合作，提供多款精選鮮釀生啤，包括富柑橘香的Pale Ale、有強烈乾燥啤酒花香的Session IPA，以弓反特別為今次活動設計的The Murray Oktoberfest Lager作節慶啤酒，暢飲一輪後，再以傳統蘋果卷配雲呢拿雪糕作結，感覺剛好。

香檳體驗

芳香富細滑泡沫的香檳，不只用來配生蠔或沙律，中環創意中菜餐廳唐述，於10月3日、10日和17日晚上，聯乘香檳品牌Perrier-Jouët以花為題推出間限定美酒配對體驗。選用墨魚打造的藤椒玫瑰，配Grand Brut NV香檳清爽鮮味。五福臨門內的魚子醬溏心北海道帶子及葱油翠蟶子配Blanc de Blancs NV 香檳，清新精緻。惹味的黃袍金衣和金錢玉透則配花果香郁的Blason Rosé NV香檳，至於黑炭豆腐同樣配Grand Brut NV，惠顧每位客人可獲贈指定香檳1支，返屋企繼續品嘗。

廚師發辦配清酒

高級的廚師發辦，選用新鮮食材配師傅巧手打造，元朗舍利鮨的主廚Wilson兼為國際唎酒師，近日餐廳推出晚市堂食清酒配對餐單，師傅挑選了特色清酒再配菜式，如前菜真蠔配飛良泉 飛囀-HITEN 微發泡生酒，清酒的酸和真蠔的甘甜相輔相成。白身魚和貝類適合配富果酸、乳酸和檸檬酸的純米吟釀，以突出清甜味。熱辣辣的燒物和熟食，適合配甘甜的Ohmine 大嶺酒造3粒米火入山田錦純米大吟釀，另外還有天領盃 雅樂代 ～日和～（生酒）配壽司、英君 播洲渡船 純米大吟釀配津分高拖羅，就連甜品都有得拼配，讓大家感受到清酒和日菜的完美結合。