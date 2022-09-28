第二期消費券2022優惠　惠康、萬寧及 7-Eleven 再次推出多項優惠

【營業資訊】第二期電子消費券將於10月1日發放，DFI 零售集團旗下品牌惠康、萬寧及 7-Eleven 再次推出多項優惠，讓顧客以最抵價購入日常用品和食品，其中包括購買現金券即享額外現金獎賞、使用指定支付工具即時扣減優惠，以及使用八達通領取消費券即時賞。詳情如下：

惠康

優惠一：購買惠康現金券送高達$140 回贈

惠康延續第一輪的現金券優惠回饋顧客！由 2022年 9月30日至10月13日，於惠康分店購買現金券即享額外回贈，買$1,000 即送$50，買$2,000 更送$120。首三天 (2022年 9月30日至10月2日) 購買現金券，更可享額外限時優惠，買$1,000 多送$10，回贈總值$60，買$2,000 多送$20，回贈總值$140。所有贈送的現金券都不設最低消費，簡單買、簡單用！

優惠視乎各分店的現金券供應而定，售完即止。每人限購$10,000 現金券，可使用任何支付工具購買。贈送的$10 及$20 現金券有效期為10月 5日至10月11日，贈送的$50 及$120 現金券有效期至10月31日。優惠不適用於所有網上購物或透過任何流動應用程式購物，以及任何電話、傳真或電郵的購物服務。

優惠二：用 PayMe 去惠康 (Market Place 等超市品牌) 享高達 HK$180 折扣#

由 2022年9月30日起，顧客於推廣期內以 PayMe 於惠康旗下等超市品牌消費，可享高達HK$180 折扣優惠，詳情如下：

PayMe 優惠 (1)：由 9月30日上午 8 時正開始，首 5,000 名用 PayMe 於惠康惠顧任何金額的用戶，即獲 HK$100 優惠券，只要下次以 PayMe 付款，惠顧滿 HK$100 或以上即自動扣減。

PayMe 優惠 (2)：由 9月30日至10月31日，用 PayMe 惠顧滿 HK$300 或以上，即減HK$30，等於 9 折優惠！而這個優惠還可以多次使用。

PayMe 優惠 (3)：由9月30日至10月31日，新用戶成功登記 PayMe 賬戶，完成香港身份證驗證，並惠顧滿 HK$100，可獲 HK$50 優惠券！

以上所有優惠數量有限，送完即止。

PayMe 優惠 (1) 送贈之優惠券可用於惠康、Market Place、Market Place by Jasons、3hreesixty、Oliver's the delicatessen 及 Jasons ichiba。優惠券有效日期至 10月28日。

PayMe 優惠 (3) 送贈之優惠券可用於惠康、Market Place、Market Place by Jasons、3hreesixty、Oliver's the delicatessen 及 Jasons ichiba，並於下次購物滿$100 或以上時使用，優惠券將於完成交易後 7 個工作天自動儲存於客戶的 PayMe 帳戶及有效日期至 11月30日。

#優惠不適用於(包括但不限於)八達通增值、任何儲值或增值服務或購買禮券、嬰幼兒奶粉、嬰幼兒紙尿片/褲、流動電話儲值咭、燕窩、雞精、印花推廣活動之換購品、任何膠袋收費、送貨費用、所有網上購物及透過任何流動應用程式購物。優惠不得與其他推廣優惠、推廣優惠券或指定全店折扣日子同時使用；及不可兌換現金、禮品、服務或折扣。

7-Eleven

「著數享不停」使用八達通領取消費券獲贈$6 優惠券及 7CAFÉ $7 換購券

由 2022年10月1日至10月5日，於 7-Eleven 分店使用八達通領取消費券，即可獲贈 2張$3優惠券*及 1 張 7CAFÉ $7換購券^，優惠券有效期至 10月12日。凡購物滿$30，即可使用贈送的$3 優惠券一張。另憑 7CAFÉ $7 換購券，可以優惠價$7 購買任何口味之7CAFÉ 即磨咖啡 1 杯，適用於熱/凍款式。優惠只適用於香港 7-Eleven 店舖。優惠視乎各分店的供應而定，換完或售完即止。受條款及細則約束，詳情請參閱券上之連結。

*$3 優惠券有效期由 2022年10月1日至 2022年10月12日，每次交易最多只可使用 1 張優惠券。不適用於購買報紙、雜誌、香煙、奶粉、尿片、印花推廣活動換購品、現金券、禮券、網上遊戲卡、流動電話儲值卡/電話卡/增值券、八達通卡/產品、禮品卡、預付卡、各款入場券/車票/郵票、塑膠購物袋收費及其他服務項目，不可與任何 yuu 會員價優惠同時使用。

^而$7換購券有效期由10月1日早上7時至10月12日。此券不可與「 買一送一」優惠或其他推廣優惠同時使用，不適用於 7CAFÉ+店舖。

萬寧

優惠一：購買萬寧禮券買$1,000 送$50 買$2,000 送$100 買$3,000 送$200

由 2022年10月2日至10月16日，於萬寧分店購買禮券滿指定金額即額外再送禮券，買$1,000 即送$50，買$2,000 送$100，買$3,000 更送$200。優惠視乎各分店的禮券供應而定，售完或送完即止。每人每日限購$3,000 禮券，可使用任何支付工具購買，贈送的禮券有效期為最少一年或以上。優惠不能與 yuu 折扣日或其他優惠日及時段、或消費券優惠券同時使用，只適用於香港萬寧實體分店。

優惠二：使用八達通/AlipayHK/WeChat Pay HK/PayMe/BOC Pay 可享高達$378 即時扣減優惠

萬寧延續第一輪的即時折扣優惠回饋顧客！由 2022年10月1日至12月31日，於分店使用八達通/AlipayHK/WeChat Pay HK/PayMe/BOC Pay，購物滿$288，即時扣減$28，購物滿$388，即時扣減$50，購物滿$688，即時扣減$100。購物時只需出示支付工具內的優惠條碼（適用於八達通/AlipayHK/WeChat Pay HK）或於收銀處告知職員需使用優惠（適用於PayMe/BOC Pay），即可獲得優惠。另外，於萬寧網店，使用八達通 /AlipayHK/WeChat Pay HK/PayMe 購物滿$800，亦可即時扣減$100。優惠不適用於購買萬寧禮券、初生嬰兒奶粉、繳付膠袋徵費，以及不能於 yuu 折扣日或其他優惠日及時段時使用。