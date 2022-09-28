《武俠》力捧粵劇新血！梁非同無意選美樂做「最美花旦」

粵劇近年趨年輕化，上位花旦梁非同和文武生王志良年底就有份參與《武俠》專場折子戲，大顯武打身手。曾演過話劇做女一的梁非同，認為跨界別藝術體驗有助活化粵劇，但就無膽去選美；王志良去年經歷過失聲受傷的挫敗，保証今次不會重蹈覆徹，期待再以呂布見觀眾。

12月8至11日在西九文化區戲曲中心舉行的《武俠》粵劇專場及《呂布情傾貂蟬》，由出品人兼總策劃彭美施（施姐）邀請四大文武生梁兆明、李秋元、宋洪波、王志良聯同雙花旦林穎施和梁非同演出。梁非同將會演出《周瑜赤璧建奇功》中的小喬、以及《風塵三俠結義情》中的紅拂女，現年27歲的梁非同，樣貌標致，是近廿年的「最美麗花旦」，具備藝人條件的她，會嘗試不同藝術演出，她說：「上年做過話劇《老公—你好悶呀！》，拍戲都唔抗拒，覺得任何藝術表演都有得着，豐富見識，可以再帶番去活化粵劇，有時跳出舒適圈去學新嘢係有需要。（參加選美？）有人叫過我，但我覺得制度唔太適合，我保守啲，鍾意私隱。」非同自小便有「非同凡響」想法，4歲就直覺會做戲曲演員，大學修讀文學管理，曾返大學做助教，分享她的粵劇路：「好感恩，入咗八和粵劇學院踏入呢行，鍾意粵劇的唱造練打，音樂舞蹈戲劇和美指充滿古典美，中國女性有一種性感，性感唔係着少衫，係有種媚。」

王志良去年首演新編粵劇《呂布情傾貂蟬》時飽受失聲及腳傷困擾，今次再演「呂布」一洗挫敗，現年33歲的志良，是粵劇界的嫩草，自細被父親送去少林寺學功夫，之後有緣接觸粵曲，自言初時做戲似木頭，之後在廣東粵劇學校及演藝學院學習成材。宋洪波在《周瑜赤璧建奇功》中飾演周瑜，對新編劇本表示期待，武俠折子戲武打動作甚多，問邊位最打得？宋笑言：「背後嗰個（老婆）最打得，直頭打不還手罵不還口。」

梁兆明和李秋元是劇團學戲同窗，相識逾30載，回憶劇團老師罰打藤條往事，李秋元：「練功偷懶就打，打到皮開肉綻，好慘！聽到老師咳嗽聲都驚到震。」梁兆明：「發夢都喊！」但提到做神功戲時出去偷番薯和捉魚，開心事也不少。花旦林穎施將會同時演穆桂英、霍小玉和貂蟬3個不同角色，她說：「做完威風的穆桂英，下個鐘就演病重的霍小玉，要好快變身。」