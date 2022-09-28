劉以達9個月減30磅　老婆陪收身仲叻過佢

藝人劉以達、網紅蔡曉童（童童）及程人富，今日（28日）現身旺角「譚仔三哥」，率先試食全「辛」期間限定的「煳椒肉骨湯米線」、限定小食及特飲。久未露面的劉以達明顯比前排清減，他表示年頭開始減肥，9個月輕了30磅：「之前演唱會係我最肥嘅時候，差不多200磅，後來為咗健康同好睇啲，跟營養師開始減磅，依家仲繼續減緊，想減多10磅。」

他笑言自己向來為食，加上疫情下常留在家會並叫外賣：「叫好多嘢食，食到肥晒，但食嘢係令人開心嘅。（營養師叫你食乜？）好好呀，個餐單可以食肉，不過菜就要食烚少啲油，除咗食仲要做運動嘅，我自己又懶，買咗部跑步機係屋企，最積極嗰陣每日急步行2次，每次半個鐘。」他表示太太亦陪他一起減磅，還比他更成功：「佢落街緩步跑同買餸，依家減咗40磅。（你唔陪佢一齊落街跑？）我近期忙緊出書嘛，今次係前傳，今次賣大包會送埋隻CD，有16首歌，一半係純音樂一半係我唱嘅。」他表示後傳會待下年才開筆。

至於程人富就表示平日習慣與女友一碗米線兩份吃，童童即大讚相當Sweet，問她會否也想找個伴一起Sweet吃？她説：「我自己可以食晒一碗過橋米線，哈哈！」程人富即大爆童童秘密：「佢啱啱升中一嗰陣成日都話自己大個女，要自己食一碗米線，但最後都食唔晒，依家大個終於食得晒喇。」問他會否介紹男仔給童童？他説：「最好嘅男仔已經畀我女朋友佔有咗。」