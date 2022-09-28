勞斯萊斯Ghost Extended出走陳列室

一輛Ghost Extended出走陳列室，現身正在尖沙咀著名的藝術創意地標內舉行的Ghost: The Spirit of Rolls-Royce展覽活動，展期至10月2日。（互聯網）

勞斯萊斯(Rolls Royce) 第二代Ghost憑藉至簡完美的「後奢華」美學，吸引不少品味獨到、享受自我駕馭的新一代車主群。最近一輛Ghost Extended出走陳列室，現身正在尖沙咀著名的藝術創意地標內的Opera Theatre中庭舉行的Ghost: The Spirit of Rolls-Royce展覽活動。

恍如雕塑般的Ghost Extended與透亮的玻璃藝廊完美結合成時尚的藝術裝置，不僅令渾然一體的車身線條和永恒經典的比例一覽無遺，整個藝術裝置更會隨時間推移，展現不同的燈光和影像效果，令靜止作品躍然眼前。是次展覽設有互動區域，邀請在場人士為迷你Ghost 3D模型親手繪上腰線。展覽於即日起至10月2日開放公眾參觀。

此外，勞斯萊斯汽車(香港)更為是次展覽創作一款Instagram Filter專屬濾鏡供免費下載。詳情請追蹤勞斯萊斯汽車(香港)官方Instagram @rollsroycemotorcarshongkong，體驗勞斯萊斯少見的玩味一面。