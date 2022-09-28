3年冇踏足馬來西亞！林夏薇有得再飛勁興奮

視后林夏薇（薇薇）與周嘉洛完成新劇《寵愛Pet Pet》拍攝後，今日（28日）到馬來西亞出席代言護膚品牌活動，相隔3年再踏馬來西亞，人氣依然爆燈，吸引大批當地市民圍觀，場面墟冚，就連薇薇亦難以置信：「今次活動唔係周末舉行，本身都擔心大家要返工返學嚟唔到，但最後見到咁多人嚟支持，真係好感動。」

疫情影響全球，已有3年沒有出埠的她，對於今次再飛大表興奮：「真係好掛住馬來西亞嘅美食，特別係榴槤同肉骨茶，同埋可以親自多謝一直以來支持我嘅fans，心情真係好興奮。」

連續3年成為該護膚品牌代言，薇薇對於肌膚護理可有特別心得？原來薇薇自中學時代已開始保養肌膚，她還有一個小秘方謂：「飲食健康，飲多啲果汁，最緊要選擇適合自己嘅護膚品，除咗用代言嘅產品，我亦會自製水果牛奶面膜。」

此外，薇薇過去一年一口氣拍完3套劇集，她笑言感覺十分充實，稍後的日子既要籌備新劇、為即將開播的劇集作宣傳，同時亦洽談不少廣告，似乎認真忙碌，難怪薇薇也笑言：「現趁有時間會陪吓屋企人及幾隻狗仔，而且假期都係一個好好自我增值的機會，所以我會鍛煉身體，始終有健康嘅體魄先至可以挑戰新工作。」