美音咲月　脫「罩」盡情露

今年22歲嘅美音咲月擁有一副美人胚子，氣質清麗又精靈可愛，笑起上嚟仲相當甜美親切。（互聯網）

日本嘅特攝片集有蒙面超人，而樂壇就有「仮面女子」，一班青春活力嘅成員戴住面罩喺台上載歌載舞，予人神秘感之餘，同時亦令觀眾嘅焦點集中喺佢哋嘅心口上，皆因佢哋個個都擁有一對美乳，好似美音咲月就係其中一位喇！

甜美又高挑

曾經係地下女子組合嘅仮面女子，後來愈來愈受注視，成為日本主流樂壇其中一分子，當中有好多成員更加成為寫真界寵兒，例如童顏巨乳掌門人天木純、上矢惠里奈、水澤麻衣，仲有今日同大家見面嘅美音咲月。

今年22歲嘅佢擁有一副美人胚子，氣質清麗又精靈可愛，笑起上嚟仲相當甜美親切添！佢喺仮面女子當中係出名嘅高妹，身高有成5呎7吋，雙腿又幼又修長，配合埋有肉又夠翹嘅優質股，以及大小適中嘅C Cup美乳，令身材睇落唔會係高瘦平之餘，仲呈現出誘人嘅曲線美，所以即使唔夠師姐天木純咁好波，一樣能夠喺寫真界發展順利。

自由身發展

2010年即係佢11歲時，就膽粗粗走去參加早安少女組嘅招募活動，以研究生身份加入後備組，不過佢未進升為正式成員就已離開團體。到2015年加入仮面女子候補生WEST，並成為隊中最年輕嘅隊長，之後亦成為好多仮面女子附屬組合嘅成員。除咗以組合成員身份四圍演出，亦有參與過電影演出，作品包括《Red Blade》，另外仲好似其他成員咁利用佢嘅青春肉體拍攝寫真，最近推出嘅《millennium》就係佢第8部寫真作品喇。

早前佢仲上埋擂台，不過就唔係打拳，而做拳賽嘅舉牌女郎。仲有踏入10月，咲月就會正式脫離仮面女子，到時可能會喺更多其他地方見到佢嘅身影，當然會更加積極拍寫真，亦會有更多性感演出畀大家欣賞啦！

美音咲月最近積極喺寫真界發展，而佢參與寫真工作之後，更會將部分照片上載到社交網同大家分享，想率先欣賞嘅話，千祈咪錯過喇！

Profile

年齡：23歲

身高：5呎7吋

三圍：32C-22-33