《聲夢2》Sabrina成學員之冠：好多人鍾意聽我唱歌

無綫《聲夢傳奇2》星期日（2日）將舉行決賽，五強學員趙紫諾(Sabrina)、趙小婷(Pamela)、黃洛妍(Janees)、任暟晴(Jasmine)與女子組合XiX齊齊在將軍澳電視城亮相。

紅藍兩隊總監郭偉亮與陳奐仁宣布將會破天荒攜手合作，為冠軍度身訂造寫一首出道歌。在節目中兩人經常鬥嘴，Eric談到今次合作笑說：「我都唔係好想，但為咗學員冇辦法，首歌會好快起貨，因為唔想對住陳奐仁。」

「人氣王」Sabrina的單曲與合唱歌曲總點擊接近300萬，成為學員之冠，她受訪說：「好開心，好多人鍾意聽我唱歌，自己會多啲信心。」講到決賽她指找到令自己唱歌發聲放鬆的方法，讓己能唱出高音。出名愛吃炸雞的她表示為比賽已經很久沒有吃，自己也未試過那麼久沒吃炸雞，指一完成比賽就會去吃炸雞獎勵自己，笑言若果贏到冠軍，會將所有獎金用來買炸雞。對於冠軍能獲郭偉亮與陳奐仁聯手寫歌，她說：「好想，自己好希望有一首自己O既歌。

另一熱門，Janees被問到奪冠信心，她則稱盡力而為，準備決賽會讓自己放鬆：「自己覺得食O野時候係最放鬆，所以上台唱歌前都會諗下唱完返去食乜，咁就會好放鬆。」講到「校長」譚詠麟大讚她的歌藝，由聲線、技巧、感情也駕馭得很好，她說：「好開心，會多啲信心，冇諗過佢會留意我。」不過，校長的加持亦有「燈神」之稱，網民為她擔心，Janees則說：「係咩，冇所謂啦，開心就OK，之後啲O野唔使諗多。」