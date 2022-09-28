韓國女王駕到　暴峰吸睛

韓國模特兒踩入網絡社交平台做網紅嘅例子有唔少，而性感女Coser做埋網紅嘅亦不乏人，其中就有呢位有「女王」之稱嘅「胸」悍網紅多美，絕對能夠滿足男士們嘅眼球！

露深溝打機

韓國人氣網紅多美身的確係人如其名，事關佢唔單止青春貌美，身材更係美態十足，而且一對巨乳呼之欲出，加上佢一啲都唔吝嗇展露本錢，難怪人氣真係勁到爆！

今年25歲嘅佢，其實來頭唔細，早喺2020年已投身演藝事業，並成為演藝實習生團體「Just Color」嘅一員，當時接受專業藝能訓練嘅佢，為未來事業打下堅實嘅基礎。跟住佢以藝名「Queen Dami」全身投入網絡電玩直播工作，以胸前深溝加上誘人嘅語氣，當然唔少得出色嘅打機技巧，令佢成功打響名堂，「女王」之名不但為韓國網民所熟悉，更喺「Afreeca TV BJ大賞」中勇奪新人獎。

全力吸金

喺打機直播界成名之後，佢又進軍Cosplay界，扮演過唔少性感動漫女角色，火速成為受歡迎嘅女Coser。正因為佢嘅Cosplay寫真喺網上人氣十足，佢亦食住個勢開設社交平台，以更性感嘅Cosplay寫真相而獲得更高嘅人氣，令佢成為炙手可熱嘅韓國網紅之一，至今佢兩個社交平台合共有超過74萬粉絲，相當厲害！

作為一位超人氣打機直播兼Coser，近年佢亦參與唔少商業活動，實行全力吸金。由於佢要為商品進行網絡推廣，難免令佢嘅打機直播及Coser活動受到影響，不過對佢嘅粉絲嚟講，卻覺得冇問題。原來縱然佢近期嘅自拍照大部分都係以便服為主，但仍然誠意十足，例必騷出事業線，就算係偶爾一次嘅Cosplay，都係相當有視覺效果。如此性感嘅造型，試問粉絲又點會唔收貨呢？

Profile

出生地：韓國

身高：158cm

三圍：34G-24-35

雖然拍廣告機會多咗，令多美嘅Cosplay活動減少咗，但每當佢喺社交平台分享性感Cosplay照時，總會引起哄動，好似早前佢分享一輯Cosplay《魷魚遊戲》士兵相後，嗰條深溝再一次成為網絡話題，女王之名果然名不虛傳。