心痛林鈺洧承受壓力︱林俊賢為「性女」辯護：我覺得冇乜嘢！

出爐港姐冠軍林鈺洧，父親是80年代當紅小生林俊賢，現於內地發展的他，昨日（28日）接受本報獨家專訪，對於女兒「投訴」不獲他支持選美，他笑着否認，表示女兒的所有決定，他都一定支持，只是真的沒想過她能奪冠。對於女兒勝出後面對「性女港姐」等是非，林俊賢大呼心痛，但亦感謝這些經歷，令女兒加速成長！

星二代林鈺洧日前於《2022香港小姐競選》勇奪冠軍，她自參選一刻，已因「藝人林俊賢女兒」之名而被談論及看高一線，如今成功摘后冠，總算有所交代。

林俊賢於80年代走紅，與梁朝偉、劉青雲等並列無綫一線小生，拍過不少劇集外，更曾與周星馳合演電影《一本漫畫走天涯》。近年主力在內地發展的他，自女兒當選後一直未曾受訪，昨日他接受東網獨家專訪，大談跟這位冠軍級女兒的點滴。對於林鈺洧賽後大爆老竇對她「唔睇好」，如今要「剝老竇棚牙」，林俊賢即笑着澄清：「我冇話過唔贊成佢參加，只係叫佢『唔好玩啦！』佢有話要剝咗我棚牙咩？哈哈，咁就剝啦！」

林俊賢承認沒想過女兒可以成為港姐冠軍，他說：「因為佢喺我眼中依然係一個小朋友。（身在內地未能到現場支持女兒，會唔會覺得遺憾？）實在係一個遺憾，不過最重要一點，佢知道我支持佢所有決定就得喇！希望佢輕鬆同享受整個過程，我從來冇考慮過佢嘅表現好唔好，努力、開心就得。」

失散多年 重建親情

提到林鈺洧早年在電視節目中曾大膽談性史，故當選後即被瘋狂「翻舊帳」，更被冠以「性女港姐」稱號，她亦直言上了好大的一課。看到女兒面對如此大的輿論壓力，林俊賢亦戥女兒辛苦：「心痛呀！不過，都感謝呢啲壓力，等佢可以比平常人快速成長。咁當然最好係冇啦，總之，有則改之無則加冕。做好自己，最緊要對得住自己、對得住別人。」對於女兒當年的言論，他覺得問題不大，並謂：「以我所知冇大談性經驗，只係講交過幾多個男朋友。我都見過佢以前嘅男朋友，我個人覺得冇乜嘢。」

林俊賢曾經歷兩段婚姻，首段婚姻只維持一年幾，當時太太提出離婚後，便帶着當時只有1歲幾的女兒林鈺洧獨自撫養。直到2010年，他於朋友及第二任前妻協助下，成功在社交網尋回失散多年的女兒，父女相認後重新修補關係，感情不俗。林俊賢指兩父女雖然分隔兩地各有各忙，但不時有聯絡，身為父親，只希望女兒健康、開心：「我最想佢快樂，同埋做人要正直，唔好做傷害人哋嘅事，我乜嘢都會支持佢。」對女兒當然愛護有加，但對於女兒曾表示想一起拍戲，他則搞笑地指其演戲功力未夠，並說：「我都好希望同佢合作，但係佢依家未夠班喎，要先好好學習，係依家最需要嘅。」談到近況，林俊賢直言現時生活很開心，並指非常掛念香港，希望將來有時間會回來，能為香港做一點事，出一分力，貢獻一下。