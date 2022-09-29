36G崔碧珈買千萬「姑婆屋」　瘋狂接Job撲水供樓

「36G咪神」崔碧珈身邊有兩條「大水喉」射住，在疫市下成功上車，但有樓揸手未必代表唔使做，日前睇完裝修用品，又趕住開會傾工作，忙到一頭煙，似乎其事業心跟其事業線一樣深長。

性感女神崔碧珈（Anita）日前包到冚現身灣仔睇浴室用品，落手落腳揀浴缸及水龍頭，期間和身邊的四眼男有傾有講，之後兩人又跳上座駕到銅鑼灣的露天餐廳，會合經理人密密傾，據知四眼男是其新歌的宣傳人員。

據地產界消息指，早前Anita以個人名義首置物業，買入新界低密度樓盤，兩房海景單位價值近千萬元。由於新屋正裝修中，故她暫住酒店，入伙後將和母親同住。在疫市下，不少演藝圈從業員為冇工開、少收入而叫苦連天，但她仍有本錢置業，有傳因新簽的經理人公司加盟費豐厚，且公司已安排她在影圈及歌壇大展拳腳，前景一片光明。

Anita接受訪問時直認榮升業主，問到是否加盟的新公司幫助她？她表示：「都係要努力做嘢，未來日子要Keep Busy。」問到是否一炮過？她笑說自己很窮，買樓已令她「清袋」：「係屋企人幫手嘅，阿媽叫我買定做『姑婆屋』，層樓都供成幾十年。」

靠生酮飲食慳錢

至於供樓可有壓力？她笑言其奉行的生酮飲食令她慳不少：「朋友約去好貴嘅餐廳，我都照去㗎，不過我唔食就唔使夾錢，化妝、整頭同衫都有贊助，我又好『宅』，放假去運動都係落樓下會所，試過一日完全冇用錢。」