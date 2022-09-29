拍長腿寫真派福利　王君馨寂寞難耐趕返港慰夫

藝人王君馨（Grace）日前找來好友徐偉棟為她影了一輯靚相，Grace穿了一條鮮紅色的雪紡裙，意態撩人，更騷出一雙長腿。現時正於橫店為電影《天龍八部之喬峰傳》拍攝中的她，與戲中演員合作愉快，她謂：「拍呢套電影好開心呀！係一個好好嘅經驗，仲有幾日就煞科嘞！戲中自己最重要嘅一場戲都未拍，希望到時自己可以表現好啲啦！」

Grace表示拍完《天》片後，會先到上海拍攝廣告，之後便會返紐約，她謂：「我已經4年冇見屋企人嘞！我會同老公一齊返去探屋企人，10月尾就會返香港，到時會搞自己嘅新歌，所以嚟緊都有好多嘢忙！」已離港9個月於內地打拚的她，雖然工作方面相當充實，但問到Grace有甚麼地方覺得特別不習慣時，她說：「我覺得最難適應係冇老公喺身邊，但呢段時間真係學習咗好多嘢，可能之前喺無綫太耐，呢度令我過得好充實。」

之前她參加內地跳舞真人騷《了不起舞社》表現出色，亦因為此，當時有單位透過她的內地經理人，邀請她唱一首帶有90年代感覺的歌曲《別把我對你的愛當作卑微》，此歌有點港風Disco風格，她更找來好友、木村拓哉同門師弟羽生田拳武（Amu）齊齊拍攝此歌的MV，二人於懷舊酒吧內跳舞。Grace表示：「呢首歌係國語加廣東話，有啲90年代Disco風格，6月嗰陣我趁電影未開拍之前，已經錄咗首歌，之後用咗3日時間速拍MV，因為我又要趕住去橫店拍電影，所以又趕又刺激。」