人工智慧環境監測　物業減碳排　智慧物聯網方案

【營業資訊】NXT能效通智慧科技是大中華區領先以人工智慧驅動為主的物業管理智慧物聯網服務商。總部位於香港，在深圳、上海和北京設有分支機搆，核心工程師、研發隊伍和物聯網專家平均在人工智慧環境監控和大規模碳減排和設施能效方面擁有多年的行業經驗。

客戶主要是業主、物業經營者和物業管理人，實現建築空間和環境的數字化和提高可持續性，涵蓋24/7無間斷前端（包括環境變化應用、人的行為模式深度學習與檢測和用戶體驗提升）和24/7無間斷後端設施（包括電力、中央空調、通風、照明、消防、水管道等系統數位監控，能源效率管理和整體設施運營風險降低）物聯網解決方案。

前端物聯網方案 – NXT針對為物業集團包括商用物業、洗手間、酒店、商場等不同場景提供前端數位管理解決方案，是現時在香港唯一能夠成功實現以人工智慧驅動的智慧洗手間。

後端物聯網方案 – NXT已在中國大陸和香港完成了超過150個智慧物業物聯網專案，包括機場、高鐵樞紐、商場、寫字樓、大型商業綜合體和連鎖酒店，智慧物聯網方案覆蓋了超過7億平米總面績，成功減排了超過 6500萬公斤的二氧化碳（CO2）排放量。

在環境變化和人的行為模式檢測方面，NXT獨特創新的人工智慧驅動的多合一傳感器（小尺寸，無攝像頭）能夠減少對客戶現有設施和設備的更改，並最大限度地收集和深度分析建築空間數據，為客戶提供最優化的成本效益解決方案。在節能方面，也能夠在相對較短的時間內為客戶實現平均每年20-30%節能減排。

整體而言，物聯網解決方案增加了客戶的物業資產價值，提高了物業管理效率並提高了客戶滿意度。

巨大市場的機會

2020年5G網路建設、人工智慧發展、“中國智慧城市白皮書”、“香港智慧城市藍圖”等技術及政策推動了內地和香港企業對物聯網的實際應用。

物業管理數位化，環境管理數位化，以及其他相關技術戰略和技術創新，是人工智慧管理的重要手段。這些手段和解決方案現在已不僅是物業業主、物業管理者和物業經營者（統稱為“物業持份者”）期望能夠做到的事，而是必須要做的事才能跟上時代的步伐。

2030年實現碳達峰值和2060年實現碳中和（簡稱“國家雙碳目標”）是中華人民共和國國務院作出的重大戰略決策，這也是應對全球氣候變化的莊嚴承諾。

不僅將碳達峰和碳中和納入中央節能減排的總體佈局，地方架構（公共和私營部門）也必須制定明確的時間表和路線圖，以協助和配合實現國家節能減排目標。

為能夠配合國家策略和受惠於迅速發展的碳交易市場（碳權）和綠色金融大局，物業持份者應做好遵守國家碳排放標準的充分準備。

Ambient 16 多合一傳感器

我們專有的傳感器尺寸僅為5x5cm，通過SGS認證，可實現人類行為和周圍環境的數字集成解決方案（無需攝像頭和麥克風）。傳感器可以輕鬆安裝在牆壁、天花板等處，大大減少對客戶日常運營的影響。它集成了16種傳感，包括溫度、相對濕度、氣壓、露水、二氧化碳濃度、亮度、色溫、光源、移動方向、移動探測、移動速度、震動、分貝、聲音類型等。通過多感知功能，可不斷為我們的客戶學習不同的工智慧功能。

NXT通過物聯網、雲計算、大資料、人工智慧和24/7無間斷監控技術，協助客戶（主要是物業持份者），強調利用合理成本和對現有設施設備改動最少的方案，實現最大限度的人工智慧化管理。

NXT為智慧物聯網解決方案提供了三個主要條件：1. 硬體（涵蓋不同場景的感測器和設備）、2. 軟體（支緩前端和後端）及 3. 資料計算平臺（雲端平臺所有硬體和軟體）。

EFOS 雲端計算平臺

NXT通過EFOS雲端計算平臺、物聯網、雲計算、大資料、人工智慧和24/7無間斷監控技術，強調利用合理成本和對現有設施設備改動最少的方案，實現最大限度的減碳排放。更擁有在行業裡的最高的24/7無間斷線上率（達95%或以上）和資料準確率（達98%或以上）。

二氧化碳減排效果快和明顯。NXT平均能夠實現20-30%的碳減排，並為客戶提供成本效益平衡的解決方案。客戶的投資回報率一般在 50-100% 左右（即物聯網專案投資成本回收期在 1-2 年內）。而且還能夠連接和支援客戶現有的MEP（機械、電氣和管道）系統的全方位覆蓋，全面實現具有預防性和預測性的智慧物業監控和設施操作風險管理。