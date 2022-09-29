飛得啦！精明執行李3小Tips！

去旅行真的很興奮！自「0+3」的入境檢疫政策一出，不少港人壓抑已久的旅行魂徹底被燃起，即使面對加價的機票亦毫不動容，說買就買。不過，這麼久沒有去旅行，空的行李箱去，滿的行李箱返是常規吧！而想血拼得更盡情，當然要「開源節流」，把帶去的物品最小化，留返更多吉位放戰利品，小記立即送上執行李小貼士！

1.衣服捲起擺放

要數行李箱之中最多、最佔地方的物品，衣物絕對榜上有名。收納第一式，只要把衣服捲起擺放，自能比平日更節省空間，亦能避免衣物變皺，更進階的方法是將衣服疊成長方形，然後捲入一雙襪子，捲好之後再以襪子回包着衣服兩端，衣服不易散開的同時，更順道把襪子帶上。

2.皮帶撐恤衫領

若要同時攜帶恤衫及皮帶，可把皮帶捲起來放入領口，節省位置之餘，亦可作固定領口之用。順帶一提，皮鞋方面，雖說不能變小，但亦有收納的小妙招，就是以不用或即棄的浴帽包着鞋底再放入行李箱，防止弄髒其他衣物。

3.善用小盒子

有戴隱形眼鏡的人，應該擁有很多隱形眼鏡盒，當去旅行時，可以使用這些小盒子盛載護膚品、化妝品、耳環甚至小飾物，而藥盒或護膚品試用裝的小盒子，亦可作同樣用途。

【其他收納小貼士】

現時航空飛行管制條例，液體必須存放於不超過100ml的小瓶內，身處疫情期間，消毒液仍然必須跟身，大家可以把小瓶的消毒液集中放在密封袋內，防止流溢之餘，當過關檢查時亦比較方便。

此外，女士若然帶備化妝品，可在粉狀化妝品的盒子內放入一塊化妝綿，以達致避震防碎的效果。