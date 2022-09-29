戶外輕裝　運動去街一樣得

這幾天都有感天氣變涼爽，喜愛運動的大家記得為運動服飾轉季，無論室內還室外都要穿着合適的服飾，才能夠進行各項運動都游刃有餘。今次男士有福啦，Lululemon不再局限於女士服飾，破天荒推出專為男士設計的服裝系列。而puma的全新輕裝遠足服飾系列，則貼心地為環保愛好者推出可持續的「以物易物」體驗。

多功能舒適之選

運動服飾品牌Lululemon的瑜伽系列很受女士歡迎，今次貼合男士的需求推出功能及靈活性兼備的服飾系列，讓無論男女都可以穿上舒適的運動衫，在運動場上發揮最大潛能。品牌今次更特別邀請香港奧運劍擊代表蔡俊彥，與NBA籃球運動員Jordan Clarkson時尚演繹多款運動服的靈活穿搭。大家亦可以學習他們將運動服變成平日也可着上街的休閒服飾，自如穿梭運動場和城市中。另外，品牌也有多款時尚秋季男裝新品同步登場，多功能的外套與褲款是最大亮點，適合工作或休閒場合的配襯需求。

街頭戶外風

運動品牌PUMA與美國街頭品牌MARKET聯手推出一系列適合戶外遠足的服飾，靈感源自街頭品牌粗獷的設計與標誌性Random Workshop風格，為大家帶來耳目一新的感覺。系列中T恤、Hoodie等服飾單品運用了剪裁和縫合技巧，加上迷彩圖案、流線形的併貼和縫線夾棉等細節，以層層疊手法展現出獨特感。此風格與戶外風景互相結合，適合戶外穿着。另外，轉季總有一大堆衣服不知如何處理，可留意品牌的「以物易物」PUMA SWOP SHOP活動，賦予衣物第二生命。大家只需攜帶至少一件任何條件良好的運動服就可以從SWOP SHOP中交換服飾，不設上限。活動將於9月及10月舉行，結束後就會將剩餘的服裝交給本地慈善組織進行回收或二手店重售。支持環保的，不妨上品牌官網了解詳情。