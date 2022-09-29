【#娛樂Hashtag】草蜢大爆蘇志威行使冷暴力？！

殿堂級跳唱組合草蜢，即將會在紅館開演唱會，原來他們已闊別紅館近5年，而疫情期間各人都有習得新技能，今年再踏足這個舞台故然有所提升，想知「升呢」後的草蜢有甚麼變化，立即去片《娛樂Hashtag》！

草蜢之前在做世界巡迴演出，但礙於疫情關係，未能去到很多地方，因而停頓了3年。蘇志威表示這段期間與小女兒溝通多了，追隨她去看外國或國內的少年團體與獨立歌手，從他們的跳舞和唱歌方式，反而有所吸收，包括對跳舞上的啟發和改變。

蔡一傑透露每個範疇中都要保持專業，做到最好，並有多方面發展，例如打碟時會成為專業DJ，在廚房時會做個專業的廚師，更笑言是個專業按摩員。蔡一智提到疫情期間以跑步為主，幾乎一年365日都在跑，更強調2022年是人生中狀態最好的一年，亦提到演唱會主題的「re」[包含restart的意思：「我腦裏面彈咗句『Become the stronger version of yourself』」，咪即係『草蜢2.0』」。

去年年底時，草蜢開設了自己的頻道，不難發現當中有不少一直合作的幕後工作人員，他們透露開設頻道是為了紀念一個朋友，就是合作了30多年的髮型師Jacky Ma。事關有一年他的離世，頓時令草蜢發現沒有跟他很好的聊聊天，因而覺得要珍惜眼前人。頻道中亦會發現，原來很多幕後都很怕蘇志威，而蘇志威則百思不得其解，宣稱自己不罵人，蔡一智則戲言這叫「冷暴力」，場面爆笑。