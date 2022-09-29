多國風味火鍋　一網打盡

港人對打邊爐熱愛的程度超乎想像，來到初秋，氣溫偶然略為下調，間中有微風出現，又有藉口打邊爐。近日有不同種類的新款湯底和火鍋配料登場，而且還包括不同地區風味，一於約埋朋友邊一邊。

惹味三杯雞

台灣有很多惹味的菜式和小食，將之變成湯底又如何？港式創意火鍋店美味廚近日以「好想陪你喫三杯」為主題，以台菜三杯雞作靈感打造出脆脆椰香三杯雞湯，熬煮10小時上湯加芋頭粒、粟米粒、醬油、椰奶、椰青水和椰青水再煲成湯底，加入麵糊後烤焗成金黃色脆脆，上桌時再加用醃的雞件便完成，椰味香濃。同時間，配以新推出的三杯雞風格設計的雞肉丸子、酸菜胡椒白肉、沙茶醬釀牛丸、滷肉冬菇和菜腩蛋豬肉餃，滿滿台風。除了台式新味，亦特設日式麵豉豆腐魔芋湯及甘筍粟米馬蹄西芹湯、蟲草花木耳素豬肉餃、鳳梨核桃素牛丸及淮山杞子圓肉素豬肉丸等素食選擇，讓大家按喜好選擇。

正宗台味

去台灣，除了必嘗麻辣火鍋，其實當地還有很多湯底選擇。早前於尖沙咀開業的台式火鍋專門店御老鍋，推出8款台灣特色湯底，除招牌的御．老鍋秘製麻辣鍋寧神靜心鍋，還有台灣紅燒牛尾鍋、薑母鴨鍋、御．前膠原蛋白美人鍋、鮮人參養生鍋及酸菜白肉鍋。素食人士可選蟲草花姬松茸雜菌素鍋及寧神靜心鍋，配上罕有的騸牯牛頸脊、台式麻辣鴨血、酒香白肉、水耕油麥菜苗和特色的八燈報喜等，美味之餘造型又精緻，好啱愛打卡的你。

重慶口味

川式麻辣火鍋在本地廣受歡迎，火鍋店渝味曉宇近日正式改名為方叔叔重慶老火鍋重新出發，近日更於中環開設新分店，新分店提供多款限定新品，包括養生雞湯鍋底、鮮竹笙手打蝦滑、海鮮拼盤、大黃魚、帶子、鮮鮑魚、小龍蝦、黑松露手打墨魚滑和鮮鴨血等，新店提供限定的午市1人或雙人餐，配上新出特飲如衝上雲霄百香果雞尾酒、洛神花鮮橙特飲、生津止渴楊梅汁或水仙烏龍檸檬茶，解渴解辣。因應新分店開張，由現時至12月31日，客人於新分店成功挑戰九宮麻辣火鍋，於提定社交平台分享Story，即可免費享用。

日本過江龍

日本名店多不勝數，部分亦會於海外開設分店，早前來港的任食火鍋店黑樺牛牧場就是其中之一。店內主要提供自家養殖的黑樺牛，並推出120分鐘無限食8款不同部位的A5黑樺牛和日本賀佐賀名水豚、有多款配料的精選層架或自家製和牛餃子等，配花雕日本薩摩雞藥膳鍋、秘製酸辣魚鍋、火燄麻辣雞煲外，也可配限量的北海道豆乳玫瑰拉絲芝士鍋和台灣麻辣火山鍋等，每款各有特色。店內亦提供多款麻辣小食和特色前菜，大家把握時間盡情食。開業首2個月，4人同行而且於2日前訂位，即送日本A5黑樺和牛肉眼原片1碟。