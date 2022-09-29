傳KOL被迫即場解約　退賽網紅爆選美內幕　

上屆退賽港姐江婉穎（Wynn）最近在社交網分享爆選美內幕，她表示參選港姐是因為去年受老師鼓勵，而參選首要條件需要一位普通朋友作提名人，提名人只需了解參賽者為人和誠意推薦便可。

她憶述參選第一天面試抵達現場後，馬上換泳衣，讓曾志偉和無綫（TVB）高層過目，現場有多部攝錄機拍下面試過程，並言：「我真的沒有見過這個陣仗，大家身材都很好。」評判考驗江婉穎而提出發問，「甚麼時候來香港？」、「為甚麼來香港？」、「平常喜歡吃甚麼菜？有甚麼興趣愛好？」她坦言：「如果只是單純長相過關，粵語水準無法達到正常溝通的話，在之後的比賽環節中也依然會被篩選下去。」她批評部分傳媒太刻薄和沒有禮貌，只要聽到佳麗說話帶口音詢問她邊度鄉下。

她說自己因審美理念與評判不符而決定退賽，並分享當時有位較豐滿的佳麗被評判批評太肥，一定要減肥。另外，她不滿合約「霸王條款」，佳麗必需「零合作、零簽約」，才可晉級。而節目組要求當中有合約在身的KOL的佳麗，必需即場打電話解約。她表示：「一位模特兒友因太趕，怎麼解都解不掉。」她又指佳麗須馬上簽約，但因合約期太長、起薪不高，故她選擇退賽。

她表示有留意今年港姐比賽，她認為粵語要求降低了是因為關注度降低，以及內地參賽者增加。內地網友留言表示心痛今屆參賽港姐「翻版陳茵媺」徐麟因口音被攻擊而受氣。