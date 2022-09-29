靈敢侶情：將批評當作「凍齡」工具

朋友從事公關工作十年，苦歎「依家啲人唔講嘢好似會死咁！」事緣他初出茅廬時，刻苦耐勞，但老屁股輩卻凡事加張嘴，不關事又要評論。當時他年輕，常不自覺地面露不悅，結果給對方理直氣壯的機會：「益你才多講幾句。」

為適應社會，朋友開始學會埋藏真我，但事與願違，裝傻被說耍機心，裝友善又被人欺負，忍氣吞聲則被笑「人前人後兩個樣」。最後他發現，以別人的指標去裝扮個性，並不是上策。

然後，他不管了，就來一招「做自己」，以為可以了吧？錯了，別人一樣批評他，因為，他的個性對其他人來說，未必一定討好。

十年後，他年長了，剛好又來個疫症，便順勢宅在家中。超初，他都叫苦連天，但宅下宅下，嘩！原來好自在！在狗狗面前裝傻，牠不會笑他；玩手機遊戲輸了，只有他本人知道自己有多笨。意想不到，「宅」才是快樂之道！

不知道是否宅慣了，現在即使防疫措施鬆綁，他仍然不願出街，約三次失約兩次，出現的一次也只是視訊聊天。問他怎麼了？他才將苦況說出來。

其實無論怎樣，別人都會說三道四，在他來說，你根本不是人，你只是他用來發洩自卑感的工具，對方要犯口業是他的事，你無必要投放自身感覺參與其中。有時，我還會阿Q地想：人每天都要有點刺激，大腦才會活動，有活動，才能降低變呆的機會，誰來批評就當幫自己凍齡，笑一笑說句「唔該晒」，對方可能反而怕咗你，不錯！哈！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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