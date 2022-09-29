第二期消費券　平掃中階手機

新一輪消費券有$3,000，用來買手機大把好選擇！（設計對白）

政府年度第二階段消費券的第二期$3,000將於10月1日起派發，雖然數目唔算多，但用來買Gadget依然綽綽有餘，好似首創Vlog主角追蹤模式的HONOR 70 5G，三千多元就買到！同場仲會精選一系列中階手機、耳機及配件，等大家收到錢後盡情消費！

主角追蹤

HONOR 70纖薄機身僅厚7.91mm、重178g，放入手袋之中仲有大把位剩！雙曲面屏幕有6.67吋之大，支援10.7億廣色域、HDR10+及1,920Hz高頻PWM調光技術，並擁有120Hz刷新率及300Hz報點率，打機睇片俱表現唔差。顏色有亮黑、流光水晶、墨玉青3色，全部皆採用先進塗層技術，令機面呈現晶瑩剔透感，相當漂亮！相機由5,400萬像素主鏡、5,000萬像素廣角、200萬像素景深景鏡頭組成，更全球首配1/1.49吋IMX800傳感器，比一般手機有更大的受光面積，配合自家Image Engine運算平台，帶來清晰的高清影像。至於Vlog主角追蹤模式則利用智慧人像追焦技術，鎖定單一主角拍攝，至啱拍攝無時停的小朋友。內置4,800mAh電池，背後66W HONOR快充技術只需20分鐘便能充出60%電量。

真三卡槽

Samsung Galaxy A23 5G採用6.6吋的Infinity-V特大全屏幕，解像度及刷新率分別達到2,408x1,080及120Hz，規格不遜電競手機。後置5,000萬像素主鏡、500萬像素超廣角、200萬像素景深及200萬像素微距鏡頭，其中主鏡對應OIS光學防手震。配套還包括5,000mAh電池、6GB RAM及128GB儲存空間，更是少有的真3卡槽手機，同時支援雙卡雙待及1TB microSD記憶卡。

CP值高

Redmi 10 5G乃同廠數字系列第一款5G手機，配備MediaTek Dimensity 700八核心處理器、6.58吋90Hz FHD+屏幕、5,000萬像素主鏡頭、200萬像素景深鏡頭、500萬像素前置鏡頭及5,000mAh大電池，只售千多元CP值極高，美中不足是只有4GB RAM+128GB ROM一個版本。手機支援18W快速充電，隨機贈送的22.5W充電器，減少日常充電時間。

星環夜拍

HUAWEI nova Y90加入標誌性星環鏡頭，包括5,000萬像素超高清鏡頭、200萬像素景深鏡頭及200萬像素微距鏡頭，支援超級夜景拍攝及AI Snapshot智能運動抓拍，夜色及移動景物俱能輕鬆捕捉！另具備6.7吋HUAWEI FullView全面屏、Snapdragon 680處理器、8GB RAM、128GB ROM及5,000mAh電池，足夠應付日常所需。

激薄超輕

Motorola edge 30早有水貨，最近行貨終於到港。最大賣點是輕薄，厚度及重量分別只有6.79mm及155g，卻內置5,000萬像素超廣角鏡頭、5,000萬像素高分辨率鏡頭及3,200萬像素前置鏡頭，結合OIS光學防震、自動對焦及HDR10錄影技術。定位中階的它用Snapdragon 778G+處理器、8GB RAM及128GB ROM，電池容積4,020mAh。