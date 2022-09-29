新劇加咀戲　ANSONBEAN練結他過度致手指流血

歌手馮允謙（Jay Fung）和ANSONBEAN（陳毅燊）今日（29日）現身銅鑼灣出席「Gentlemen’s Bow Tie Club」揭幕禮，是作為10月16日舉行的2022東方表行沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」前奏，現場他們獲東方表行董事總經理楊衍傑頒發紀念品，又播出一條Jay和ANSONBEAN合拍的短片，片中他們鬥彈電子結他，ANSONBEAN更晒出拿手舞技，不過ANSONBEAN事後透露因太耐冇彈結他，過度用力彈到𠝹損手指流血，他說：「冇乜事，𠝹損少少，結他要再請教Jay，會再操練。」提㺫今日穿着西裝打Bow呔，變身「斯文豆豆」，他稱以前在英國讀書時都着過西裝打呔，畢業後較少，只要場合需要都鍾意「着行啲」。

去年Jay為ANSONBEAN度身訂造情歌《you made my day》，距今剛好一年，他期待再合作，問他們若合唱歌聲夾唔夾？他笑言：「好睇㗎！可以一齊唱和Rap，或者調轉Jay負責Rap。」唱慣快歌的他，讚Jay為人浪漫到入骨，想學Jay唱浪漫情歌，他覺得浪漫好空泛，問到追女仔最浪漫招式，他笑稱：「送過眼藥水，因為我隨身都帶住眼藥水。」十分搞笑。

另外提到他有份參演ViuTV新劇《她和她的戀愛小動作》下月播映，預告片中他與吳家忻有咀嘴戲，問是否熒幕初吻？他想一想有點猶豫，被取笑連初吻都忘記，ANSONBEAN稱：「原本劇本冇，好即興加，錫咗2-3次。（你要求加咀戲？）唔係，係導演加。（有冇尷尬？）唔尷尬，係Jason（他劇中角色名）錫，唔係我錫。（家忻好唔好嘴？）好錫，我識佢男友，佢唔會呷醋，知道係演戲。」