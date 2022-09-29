【營事檔案】台式香葱肉鬆芝士蛋餅　風味十足

這是我近來最愛的早餐，分享給大家，不但可快速完成又十分好味，更可回味每次去台灣旅行時的感覺。餅皮蛋香配上靈魂半溶芝士，加上肉鬆或火腿等口味，令人一口接一口，早上花10分鐘就可以有一個台灣風味的早餐了。

葱不只是裝飾

葱，有分為葱白及綠色部分，分別在於葱白長期埋在土中，缺乏葉綠素而呈現白色。雖然葱常為裝飾或提供香味之用，但葱的營養價值都十分豐富。葱含硫化物，就是葱的辛辣味來源，它有助維持血壓在一個正常的水平，降低血栓的形成。另外，葱亦富含果膠，是一種水溶性膳食纖維，可維持腸道健康及預防便秘，降低患上大腸癌的風險。

肉鬆要識揀

肉鬆是由豬肉加上油、豉油及糖等調味料去炒而成的，所以吃起來才有乾身又香甜帶鹹的豐富味道。因此比起新鮮瘦肉來說，肉鬆無疑是加工食品，而且營養價值都不及新鮮肉類好。在選擇上，我們可以多留意營養標籤，比較不同品牌的脂肪、糖和鈉含量，揀選成分較簡單的肉鬆。加上肉鬆一般都當作配菜或調味用，只要適量食用，都可以是一個蛋餅的靈魂餡料。

【台式香葱肉鬆芝士蛋餅】

材料：

蛋餅皮 1塊

葱 1棵

雞蛋 1隻

低脂芝士 1片

肉鬆 適量

調味料：

糖 10克

番茄醬 20克

是拉差辣醬 5克

做法：

1.葱切粒、雞蛋打散備用。

2.把糖、番茄醬及是拉差辣醬拌匀成醬汁。

3.燒熱鍋後加入蛋餅皮，煎至金黃後盛出。

4.在鑊中加入雞蛋及葱粒，煎至半凝固後加入餅皮。

5.反轉後放上肉鬆及芝士。

6.盛出後捲成條狀，切件，完成

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。