明年擬搞紅館騷婚期又要拖？馮允謙認衰仔

歌手馮允謙今日（29日）出席「Gentlemen's Bow Tie Club」揭幕禮，一身西裝Look型格現身，官仔骨骨的他變身「東方紳士」，現場吸引不少粉絲撐場。他應要求派心心時，粉絲都尖叫回應。他表示自己經常會着西裝，覺得着西裝很舒服，問到着西裝令他更具男人味，他卻會錯意以為指體味，傻傻稱自己冇味，全場爆笑。

提到在加拿大的女友，近日趁0+3來港探他，會留港兩星期，稱女友也想到場撐他，不過女友好怕醜，只會遠距離支持。對於女友專誠來港探望，但他工作忙碌無閒陪伴，自爆被女友乍型，他說：「係應該要抽時間陪佢，但我日日要做嘢，佢有少少詐型，（點氹番女友？）佢鍾意食嘢，成日會陪她食，所以經理人都話我肥咗。」早前他舉行九展騷時，粉絲替他集氣下次要衝上紅館開騷，他直言希望出年可以開騷，地點希望是紅館，他說：「公司話申請緊。」問到他延期了兩年多的婚期，是否要再延後，他表示會趕今次同女友再傾，自言有壓力，說：「呢兩年對工作好認真專心，佢都知我所有時間放喺工作上，要互相配合，我覺得呢個Moment工作係最緊要，同女友嘅婚期係有限期，其實兩年前應該要結，所以要傾吓，（再延期得唔得？）有啲衰，我唔係特登，但明年係有開騷計劃，可能開完騷再傾。」