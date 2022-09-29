大賣關子︱湯寶如演唱會請張學友唱《相思風雨中》？

歌手湯寶如（湯記）今日（29日）為將於11月於西九戲曲中心舉行的演唱會作宣傳，工作人員亦送上鮮花蛋糕，為10月生日的她慶祝及預祝演唱會成功。今年是她入行30年，湯記指演唱會原先3月舉行，但受疫情影響而延期：「1992年入行，都擔心過會唔會今年開唔成個騷。」她指演唱會將演繹自己及其他歌手歌曲，包括自己為紀念一位已故好友而創作的新歌《念念》：「其實4年前已寫好，因為疫情一直未有推出，其實仲有幾首新歌未出，好似Michael（黎小田）幫我寫嘅國語歌《落花流水》，亦係佢最後一首作品。（到時會唱？）呢首唔會，因為想逐隻新歌推，想將幾首新歌出一隻EP。」

她透露已邀請寶麗金年代的好友歌手擔任嘉賓，問到會否邀請歌神張學友合唱經典歌《相思風雨中》？她説：「我都想呀，哈哈，順其自然到時咪知囉。」又表示會邀請黎瑞恩及劉小慧等到場欣賞。問到囝囝會否撐場？她指16歲囝囝已長大有選擇自由，笑言相對媽咪的歌曲，更喜歡男團MIRROR的作品，12子中尤其喜愛Anson Lo（盧瀚霆）：「我有時喺屋企練歌佢會叫我細聲啲，哈哈！佢有講到時會送花畀我，其實由細到大每次我開騷佢都會到一到探我就走，因為第二朝要返學。（你同佢講會唱Anson Lo啲歌可能會嚟？）唔好唱壞人哋啲歌啦，哈哈。」

談到疫情放援，湯記表示正計劃騷後飛日本旅遊：「去一個星期都好吖，放鬆下，好耐冇坐過飛機，睇啲旅遊特輯睇到流晒口水。」談到生日願望，她希望疫情快過，大家都身體健康。