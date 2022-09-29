李佳芯罕談同陳炳銓關係　相處時間變長成分手導火線

3位女神李佳芯（Ali）、麥美恩（Mayanne）和劉穎鏇（Tiffany）在黎諾懿監製及主持的無綫節目《仨心友行3》中大談感情，Mayanne與Tiffany均自認因性格太熱情，經常引來異性誤會，而Ali則剛好相反，她自言直率和講嘢冇尾音，加上自幼被媽咪嚴禁做出惹人誤會舉動，故對不感興趣異性獻殷勤會即刻落閘，亦從不覺自己多人追，她說：「如果係我鍾意嘅，唔使追我我都會成日黐住佢，唔鍾意嗰啲就會『得啦，唔使呀，我自己拎啦』，我就已經男人上身，好驚畀誤會人。」

Ali又指希望另一半能夠了解及支持自己：「我一直畀人感覺硬淨，好易令男友覺得我唔需要佢，因為我唔嗲又唔識氹人，依家學識就算一句：『搞唔掂呀，冇咗你唔得！』佢可能已經好開心。」目前單身的Tiffany直認有「選擇困難」，因此希望將來另一半能為其規劃好一切，Mayanne則自問性格忽冷忽熱難捉摸，是屬於難駕馭的女友類型。

此外，Ali鮮有公開與舊愛陳炳銓分開因由及現時關係，她坦承雙方之間許多問題已醞釀多時，及後因疫情關係相處時間變長令問題浮面及必須正視，她續指與前男友自2020年分手後「再見亦是朋友」，雙方至今更仍保持聯絡：「我好感恩用咗第二種方式同佢做朋友，去維繫番呢段感情。」曾自揭長距離之戀「告吹」的Mayanne指戀情告吹與「耐性」有關，並直言甩拖後終日以淚洗面、情緒極浮動︰「夜晚瞓瞓吓會自己流眼淚，成塊面濕晒。」

另外，三人在節目中首次挑戰吹葉笛，唯一一個成功「吹出聲」的Mayanne自誇「吹簫專家」。近日為慈善短片《伴》處女編、監、導的Ali則在節目再執導演筒，幫Mayanne及Tiffany拍片紀錄友誼。3人又發揮搞笑本性，披上七彩絲巾於田園中擺「大媽甫」合照，還揈晒絲巾邊跑邊嗌「初戀」，最後連諾懿也忍不住「落場」同大家一齊癲，場面爆笑！