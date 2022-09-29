林子祥為母執屋發現57年前家書　內容感人有洋葱

由顧紀筠主持的無綫特備節目《看見家書》請來7位來自各階層的人物，以家書去講述承傳以及與家人的連繫，打頭陣的有歌手林子祥（阿Lam）。阿Lam的母親近日因病入院，當他為99歲母親執屋時，竟然發現自己16歲時，在香港寫給遠在美國生活母親的信。信中阿Lam提到跟弟弟在香港的生活很好，以及父親林達志的近況，又話好開心收到媽咪寄過來的書包，但字裏行間仍難掩對母親的思念，他叮囑母親工作不要太辛勞，更不要擔心兩兄弟。

事隔57年阿Lam再次執筆寫信給母親時，笑言為她執屋時，見到一屋都是「垃圾」，話「執極都有」。阿Lam講到自小已經覺得媽咪好前衞、有型，不單止識跳舞，又跟師傅學瑜伽，而阿Lam小時候就被媽咪帶去睇貓王的戲及聽他的音樂，未夠10歲的阿Lam就扮貓王唱歌，種下對音樂的狂熱，奠定日後歌唱事業的基礎。

阿Lam講到近日因為一批印有「西醫林達志」的玻璃藥水樽，令林德信（Alex）跟爺爺連繫起來。原來阿Lam的父親是一名西醫，在元朗執業，有人找到這些藥水樽，Alex聯絡到對方，取得這個甚具意義的藥樽，阿Lam答應媽咪，會帶這個樽給她看。