宋仲基奪APAN演技大獎　俊昊丁海寅封視帝

今晚（29日）舉行的韓國《2022 APAN STAR AWARDS》由男神宋仲基捧走最高榮譽的演技大獎。而去年底憑古裝劇《衣袖紅鑲邊》演技獲讚的俊昊，雖然失落網民票選的「人氣男演員獎」，但卻擊敗《黑道律師文森佐》宋仲基，登上「迷你劇」部門的視帝寶座。《海岸村恰恰恰》和《我們的藍調時光》的新敏娥力壓金泰璃、朴恩斌、徐賢真及李荷妮封后，《衣》劇贏得最佳作品獎。

今年增設串流影音平台（OTT）部門的獎項，丁海寅憑《D.P：逃兵追緝令》撼贏《魷魚遊戲》李政宰與《某一天》金秀賢等強勁對手封視帝。《既然這樣就去青瓦台》的金成鈴壓金慧秀、秀智、韓韶禧及金高恩贏得視后。

連續劇部門方面，《太宗李芳遠》的朱相旭與劇中的「正妃」朴真熙稱帝封后。《非常律師禹英禑》與《衣袖紅鑲邊》分別贏得最佳編劇與導演獎，男神池昌旭則榮獲「全球明星獎」。

新人獎方面，《殭屍校園》的尹燦榮與《Move to Heaven：我是遺物整理師》陳俊翔齊膺男新人獎，《殭》劇的朴持厚獨攬女新人獎。事前100%由網民票選的「人氣男演員獎」，由BL劇《語意錯誤》男星朴宰燦險勝俊昊奪得，他與拍檔朴栖含大熱捧走「最佳情侶獎」，「人氣女演員獎」得主朴恩斌則透過影片多謝粉絲。