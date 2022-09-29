市原薫　37I肉感原石

未經工匠打磨切割嘅鑽石被稱為「原石」，賣相似冰糖，唔多起眼，但落喺識貨之人嘅手上，就有機會呈現耀眼光芒兼聲價十倍！原來日本寫真界都會用「原石」嚟形容有機會成為人氣女優嘅新人，好似市原薰就因為胸前偉大而被納入「原石」之列。

未臻完美

鍾情大波妹嘅朋友，呢期真係要𥄫實日本寫真界，事關有唔少巨乳新人冒起，除咗一大堆十幾歲嘅青春嫩妹，仲有啲年齡介乎25至35歲嘅輕熟美女，而今日同大家介紹嘅市原薰，就屬於後者。講真薰妹雖然已經25歲，但個樣睇落比實際年齡細好多，而最吸睛嘅部位當然係一對巨乳啦！37吋加埋I Cup，上圍數字已經說明一切，問題係阿妹條腰似乎粗咗啲，好似一粒原石未經琢磨一樣，有潛質但未完全展現，如果可以做多啲運動，等腰圍收細幾吋，體態一定更火辣迷人。

極具潛力

市原薰喺上年10月正式登陸寫真界，最近推出第一隻寫真映像作品《Milk Glamour》，銷量好唔好暫時仲未知，但喺作品推出之前，佢好積極參加選美活動，爭取到唔少曝光率之餘，仲取得好成績！除咗喺「第5屆Miss週刊實話WJ Girls audition」中獲得亞軍，佢仲喺今年8月舉行嘅「第22屆Miss Young Champion」勇奪冠軍添！另外，寫真評論家徳重龍徳對市原薰相當睇好，稱佢為寫真界之原石，仲將佢同藤乃葵、本鄉柚巴、高橋凛、山田加奈等4位人氣巨乳妹一齊封為「令和最流行的巨乳」！