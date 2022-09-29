小花 「援交」出位　羅毓儀挑戰三棲區明妙恨做人妻

無綫兩小花羅毓儀（Yuki）與區明妙（妙妙）近年備受力捧，年紀輕輕演出經驗已相當豐富，談到未來，羅毓儀以糖妹為目標，望能歌影視三棲發展，而區明妙就更厲害，盼30歲便可退休相夫教子。

無綫劇《黯夜守護者》熱播當中，劇中飾演援交女孩的羅毓儀及區明妙，2人年齡雖然相差5歲，但同屬「童顏一族」，演同學亦毫無違和，相當投契，妙妙說：「大家喜好差唔多，都鍾意日系，會經常同佢講少女心事。」談到感情事，她表示現階段未有對象，但不否認正互相認識中：「我唔係好急住要結婚嗰啲，諗住28歲後。（擇偶條件？）對我好就一定啦，同埋要有上進心。」她表示現在工作雖忙，但不介意更忙，希望能像前輩佘詩曼一樣演活不同角色。

做好自己就會成功

至於劇中出場不久便被殺害的Yuki，雖然戲份不多，但死前一幕演得入木三分，演技獲觀眾肯定，她更有意朝歌影視三棲發展：「之前一直有夾Band，嚟緊想嘗試做唱作歌手。」她指藝人糖妹是她學習對象：「佢有唱歌同拍劇，個樣又甜，想向佢借鑑。」

現時一直有上演藝班進修的她，之前拍《下流上車族》時，獲鮑起靜分享拍戲經驗，令她對拍電影興趣大增，問到會否以影后為目標？她笑言：「有機會梗係想，但呢啲目標太遙遠啦，我個人比較務實，會做好眼前嘢先，當下做得好，經驗一定可以累積落去。」她相信只要一直做好自己，總會有成功一日。