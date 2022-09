ASMR　有聲有色　高潮迭起

有冇聽過「顱內高潮」?即係自主性感官經絡反應,簡稱「ASMR」,係一種由特定聽覺或視覺刺激所觸發嘅快感體驗,簡單嚟講,就好似睇四仔時聽到呻吟聲會有興奮嘅感覺。咪以為淨係互聯網先睇到ASMR嘅影片,原來四仔界都有呢類主題作品。

主觀角度

ASMR四仔嘅特色在於對脫星嘅呻吟聲同喘息聲收錄得比一般四仔嚟得更清晰更有層次感,咁會帶畀觀眾乜嘢體驗?呢套由VRBangers推出嘅虛擬實境四仔《Your Favorite Webcummer》,可以話係示範作。影片搵嚟超人氣脫星Maddy May演出,以主觀角度拍攝,可以帶畀四仔迷更佳嘅視覺刺激,加埋超凡嘅聽覺享受,絕對係一套高水準作品。查實純粹睇脫星埋牙肉搏,Maddy May嘅演出就足以喚起觀眾嘅原始衝動。

淫聲不斷

聽聲都可以令人產生高潮,唔通係淫語女王Antonia Sainz嘅傑作?無錯,呢套由StockingVideos製作嘅《Do You Want My Panties》,真係由佢孭飛!事實上,Antonia Sainz過去一向靠挑逗性話語,同埋令人想入非非嘅呻吟聲食胡,唔少四仔迷仲話,聽到佢把聲已經硬晒軚,今鋪亦唔例外,雖然片長有啲短,但口碑相當好。有四仔迷補充,欣賞呢套作品時,最好用高階喇叭,效果會更加出色。

親身體驗

雖然ASMR四仔好強調聽覺享受,但唔代表冇劇情,好似呢套由VRconk推出嘅虛擬實境四仔《Read My Lips》,就好有故事性,內容設定閣下睇得太多四仔,竟然變得難以興奮,於是要搵身材正到爆嘅ASMR專家Kay Lovely解救。當閣下應對方要求戴上耳機之後,佢隨即發出各種挑逗聲音,結果係點?望吓下面就會明白晒。片廠話,大家喺欣賞呢套VR作品時,記得準備一副高質VR眼鏡同耳機,就可以感受到Kay Lovely極具挑逗性嘅演技。