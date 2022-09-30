【是日通勝】

農曆九月初五

壬寅年 己酉月 丙戌日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午3時至5時

宜：出行、掃舍、栽種

忌：作灶、祈福、立約

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：12、24、45、48

幸運顏色：銀、白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：對伴侶要多包容，亂發脾氣只會令對方討厭。

金牛座：努力維繫人際關係，有困難才不會孤立無援。

雙子座：事業運最強，做事如虎添翼，敢於接受挑戰。

巨蟹座：缺乏交流容易引起誤會，不妨抽空陪伴家人。

獅子座：正面回應另一半的需要，避免矛盾愈演愈烈。

處女座：人緣佳不是必然，要找機會回饋對你好的人。

天秤座：社交運非常好，有機會與心儀對象拉近距離。

天蠍座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

人馬座：身處逆境要保持開朗，別把不快的事放在心。

山羊座：好人有好報，宜趁順境多幫助有需要的人。

水瓶座：心境平和，處變不驚，你的冷靜讓人很羨慕。

雙魚座：謀事一波幾折，宜保持冷靜，以免自亂陣腳。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）虎 遇貴人

（跌）龍 惹是非

鼠：工作機遇不會從天而降，要靠自己爭取。

牛：忠言逆耳利於行，宜虛心接受他人意見。

虎：貴人運強，接連遇上好事，心情靚到極！

兔：吉星高照，貴人在身邊，小人不敢靠近。

龍：是日沖煞，易意氣用事，謹記小心言行。

蛇：大膽向心儀對象表白，易有驚喜的結果。

馬：獲貴人支持，投資可一試，有利做生意。

羊：行事衝動，說話不經大腦，容易得罪人。

猴：社交運強，即使跟陌生人也能聊得愉快。

雞：不思進取，總想着不勞而獲，浪費光陰。

狗：有迎難而上的意志，可於職場脫穎而出。

豬：惰性明顯，偏財運大打折扣，見財化水。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

頭尖額窄 無嚟貴格

廣東人對粵語之運用，可謂出神入化，特別是香港人。面對心懷惡意的人，很多人都會用「頭尖額窄，無嚟貴格」作回應，一來可發洩罵人，二來詛咒別人一生貧賤。這就是平民百姓的生活智慧。

玄學術數對「頭尖額窄，無嚟貴格」這句話是如何解讀呢？有沒有面相學因素存在呢？還是一般市民胡言亂語，純粹發洩罵人，並沒有玄學面相之根據呢？

額頭正中位置，名為官祿宮，代表人的官貴財祿之位。一個人的額頭狹窄，則其官祿宮不高闊，其官貴不高，難以有地位名望。額窄是指頭髮邊之下至兩眉之上，望見其貌，感覺額頭的比例狹窄，代表官祿宮不顯達。

至於面相中的頭尖，是指額頭正中位置，其左右兩邊耳之上方頸骨，向頭頂形成似三角形，望見其貌，感覺頭尖。由於額中為官祿宮，左右為福德宮，是為父母有沒有留下之福德。頸尖關係，形成福德宮缺陷，出身貧窮。

頭尖是先天出身貧窮，但額高可以後天事業有成；因額窄而後天事業無成，可以先天福德豐盈。如果頭尖額窄，則先天貧窮，後天下賤，悲苦嗎？被人咒罵「頭尖額窄，無嚟貴格」，大家明白了吧！